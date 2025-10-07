Finančný majetok Slovákov v roku 2024: Rast o 9 %, no stále výrazne zaostávame za Čechmi

Hrubé finančné aktíva slovenských domácností v minulom roku vzrástli o 9 % na 21.530 eur na osobu. Tento vývoj bol dôsledkom rastu v oblasti poistenia a dôchodkov o 17,6 %, hodnota cenných papierov vlastnených slovenskými domácnosťami stúpla o vyše 12,4 % a bankové vklady vzrástli o 4,3 %. Vyplýva to z aktuálneho 16. vydania medzinárodnej štúdie bohatstva poisťovacej skupiny Allianz, ktorá skúma finančný majetok a dlhy domácností v takmer 60 krajinách sveta.
Čisté finančné aktíva Slovákov vzrástli vlani o 15 % na 10.580 eur a v rebríčku finančného bohatstva sa SR medziročne posunula o dve miesta vyššie na 39. priečku. Napriek tomu napríklad oproti českým domácnostiam tie slovenské výrazne zaostávajú, upozornila spoločnosť. Priemerný Čech je viac ako trikrát bohatší s hodnotou čistého majetku vo výške 34.740 eur.
„Navyše, naše dlhy na úrovni 10.960 eur sú, na rozdiel od ostatných krajín v regióne, vyššie ako náš čistý finančný majetok. A hoci rast dlhov Slovákov sa v minulom roku spomalil na 3,8 %, čo je najnižší prírastok za viac než dve desaťročia, náš dlhový pomer na úrovni 46 % hrubého domáceho produktu (HDP) je stále najvyšší v regióne,“ priblížila špecialistka externej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa Helena Kanderková.
Rok 2024 bol rokom rastu svetovej ekonomiky a podľa štúdie priniesol ďalší rekord pre finančné aktíva súkromných domácností. Tie rástli viac ako predchádzajúci rok, a to o 8,7 % na celkovú hodnotu 269 biliónov eur.
Najbohatšie domácnosti boli vlani opäť americké, s čistým finančným majetkom 311.000 eur na osobu. Hoci za posledných desať rokov rástli finančné aktíva amerických domácností v súlade s globálnym priemerom, v roku 2024 ich rast výrazne prevýšil svetový trend. To podľa štúdie kontrastuje so západnou Európou a Japonskom, kde rast zaostával za globálnym priemerom o viac než 2 percentuálne body (p. b.), resp. o takmer 4 p. b. ročne.
„Rast finančných aktív v USA bol jednoducho enormný. V roku 2024 sa polovica rastu globálnych finančných aktív vytvorila iba v USA. Za posledné desaťročie to bolo 47 %. Čína sa podieľala 20 % a západná Európa 12 %. Aspoň pokiaľ ide o finančné aktíva, predstava, že iné krajiny profitovali na úkor USA, je neopodstatnená,“ zhodnotil hlavný ekonóm Allianz Ludovic Subran.
V prvej trojici najbohatších sa minulý rok umiestnili ešte Švajčiari s čistým finančným majetkom na obyvateľa takmer 269.000 eur a domácnosti v Singapure s bohatstvom viac ako 197.000 eur.