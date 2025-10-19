Finančné trhy pod tlakom: Politická kríza vo Francúzsku a nové clá z USA zrazili akcie aj euro

Protestujúci z hnutia „Blokovať všetko“ drží francúzsku štátnu vlajku vedľa horiacich kontajnerov v Lille v severnom Francúzsku v stredu 10. septembra 2025. Foto: SITA/AP
Protestujúci z hnutia „Blokovať všetko“ drží francúzsku štátnu vlajku vedľa horiacich kontajnerov v Lille v severnom Francúzsku v stredu 10. septembra 2025. Foto: SITA/AP
autor logo


TASR

Finančné trhy čelia turbulenciám v dôsledku dvoch paralelných udalostí, a to politickej krízy vo Francúzsku a oznámenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o opätovnom zavedení vysokých ciel na čínsky tovar. Index S&P 500 klesol v bezprostrednej reakcii o 2,7 %, index CAC 40 v reakcii na demisiu francúzskeho premiéra stratil viac ako 1,5 %. Kombinácia týchto faktorov vyvoláva neistotu medzi investormi, upozornili odborníci z Across Private Investments.

„Trhy vnímajú tieto clá ako vážne riziko pre rast (risk zníženia dopytu) a súčasne potenciálne inflačné tlaky (zvyšovanie nákladov). Kombinácia francúzskej politickej neistoty a obchodného napätia medzi USA a Čínou vytvára nepriaznivé prostredie pre rizikové aktíva. Investori preto presúvajú kapitál do bezpečných prístavov ako zlato, striebro, ktoré chránia hodnotu majetku,“ uviedol analytik spoločnosti Dominik Hapl.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Odborníci pripomenuli, že americký prezident Donald Trump oznámil, že zvažuje uvaliť 100-percentné clo na čínsky dovoz. Tento krok prichádza v čase, keď sa USA a Čína opäť dostávajú do napätia v otázke exportu kritických surovín a technológií. Zároveň Francúzsko sa nachádza v hlbokej politickej kríze po rezignácii už piateho francúzskeho premiéra po sebe. Vývoj v krajine vyvolal podľa odborníkov okamžitú reakciu na finančných trhoch, pričom najviac utrpeli bankové tituly ako BNP Paribas a Société Générale.

Priblížili, že výnos desaťročných francúzskych dlhopisov vzrástol, čo signalizuje rastúcu nedôveru investorov voči schopnosti krajiny stabilizovať verejné financie. S rastúcimi výnosmi dlhopisov investori prehodnocujú svoje rizikové pozície. Na dianie vo Francúzsku zareagovalo aj euro, ktoré kleslo o 1 % voči americkému doláru, dodala spoločnosť.

Odborníci zdôraznili, že v období neistoty je základom zachovať pokoj a nenechať sa uniesť krátkodobými výkyvmi. „Kľúčová je diverzifikácia – rozloženie investícií medzi rôzne sektory, regióny a triedy aktív, ako aj vyšší podiel likvidných aktív, ktoré umožňujú flexibilne reagovať na trhové zmeny. Oplatí sa zamerať na defenzívne spoločnosti s pevným cash-flow a stabilnými výnosmi, prípadne na prémiové nehnuteľnosti, ktoré dokážu čeliť cenovým tlakom,“ uzavrel Andrej Rajčány z Across Private Investments.

Viac o téme: akcie , banky , clá , euro , finančné trhy , Francúzsko , inflácia , investovanie , USA

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy