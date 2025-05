Finančné trhy po rozkolísanom období mierne upokojili, no riziká a neistota pretrvávajú

Foto: SITA/AP

Ukazovateľ volatility na finančných trhoch VIX, často označovaný ako index strachu, sa v polovici mája ustálil okolo úrovne 20 bodov. Táto hodnota je síce nad dlhodobým priemerom, ale ďaleko od krízových maxím. Na vrchole obchodného napätia pred niekoľkými týždňami sa index vyšplhal na 52 bodov, čo boli najvyššie hodnoty od pandémie v roku 2020 alebo globálnej finančnej krízy v roku 2008. Súčasný vývoj signalizuje čiastočný pokoj, ale trhové prostredie zostáva citlivé a výrazne nervóznejšie ako pred rokom, keď bol VIX pod 12 bodmi, poukázal v aktuálnom komentári analytik Portu Marek Malina.

Z dlhodobého hľadiska sa tento ukazovateľ väčšinou drží medzi 10 a 20 bodmi, pričom hodnoty okolo 15 signalizujú veľmi pokojný trh a úroveň okolo 30 už značí výraznú nervozitu, priblížil analytik finančných trhov XTB Marek Nemky. „Pri veľkých krízach však vyskočil oveľa vyššie – v októbri 2008 až k úrovni 89 a v marci 2020 k úrovni 80. Naopak, historické minimum blízko úrovne 10 bolo zaznamenané v mimoriadne pokojnom období roku 2017,“ vyčíslil.

Nemky pripomenul, že index má v poslednom čase za sebou výrazné pohyby. V máji klesol po predchádzajúcom masívnom aprílovom náraste spôsobenom obavami z obchodných vojen. Koniec minulého týždňa však opäť priniesol rast ukazovateľa nad úroveň 22, keď investori reagovali na varovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že môže zaviesť 25 % clo na dovozové produkty Apple a od 1. júna plánoval 50 % clá na dovozy z EÚ. Následne v nedeľu (25. 5.) opäť zmenil zámery a vysoké clo na EÚ posunul na 9. júla.

Trhy reagujú citlivo aj na čiastkové správy

V porovnaní s predchádzajúcimi krízovými obdobiami je súčasná situácia na trhoch menej dramatická, zhodnotil Malina. „No podobne ako v roku 2011 alebo dlhových obavách v USA v roku 2013 trhy reagujú výraznými výkyvmi aj na čiastkové správy. Nedávny aprílový skok indexu VIX na viac ako 50 bodov bol vyvolaný obavami z obchodnej vojny a rastúcimi výnosmi amerických dlhopisov. Po čiastočnom upokojení situácie však volatilita opäť klesla,“ vysvetlil.

Neistota na trhoch je podľa neho spôsobená kombináciou viacerých faktorov. Patria k nim hrozba colnej vojny, obavy o fiškálnu stabilitu a vysoké úrokové sadzby v USA, či neistý vývoj inflácie a geopolitické riziká. „Akákoľvek odchýlka od očakávaní – ako napríklad ďalšia prekvapivo vysoká inflácia – môže VIX opäť poslať nahor,“ varoval Malina s tým, že pre ďalší vývoj indexu bude rozhodujúci vývoj úrokových sadzieb, výnosov dlhopisov a geopolitických udalostí.

Foto: freepik.com/snowing

Slovenskí investori by mali zachovať chladnú hlavu

Slovenských investorov ovplyvňuje vývoj indexu VIX podľa analytika najmä prostredníctvom trhového sentimentu a vývoja globálnych indexov. Prejavuje sa to napríklad pri indexových ETF fondoch, ktoré kopírujú americké akcie. „Pre väčšinu drobných investorov zostáva hlavným odporúčaním: volatilné časy prinášajú riziká aj príležitosti. Pre dlhodobých investorov je dôležité držať sa dlhodobého plánu a zbytočne sa neznervózňovať krátkodobými výkyvmi,“ dodal Malina.

Májový pokles napätia podporil trhy

Po rozkolísanom apríli akciové trhy v máji ťažia z poklesu neistoty vyvolanej obchodnými vojnami, zhodnotil investičný analytik KBC Asset Management Slovensko Rastislav Kráľ. Po dohode so Spojeným kráľovstvom americká vláda naznačila, že podobné dohody, ktoré by viedli k odstráneniu vysokých dovozných ciel, by mohla postupne uzavrieť s ďalšími hlavnými obchodnými partnermi.

„V najbližšom období sa investori sústredia na vývoj rokovaní medzi USA a Čínou. Napriek optimizmu je pri investovaní obozretnosť na mieste. Do vývoja môže kedykoľvek zasiahnuť Donald Trump so svojím nepredvídateľným štýlom politiky plným zvratov a protichodných vyhlásení,“ doplnil Kráľ.