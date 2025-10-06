Finančná správa znížila úniky: Kontroly priniesli firmám nárast tržieb o vyše 2 milióny eur

Preventívne kontroly finančnej správy (FS) prinášajú výsledky. Podnikatelia, ktorí boli upozornení na porušenia zákona počas letnej a septembrovej kontrolnej akcie, začali následne evidovať vyššie tržby spolu o viac ako 2 milióny eur. Informoval o tom v pondelok hovorca daniarov Daniel Kováč.
Pripomenul, že v júli a auguste uskutočnila FS akciu Horúce leto 4, ktorej hlavným cieľom bola prevencia. Kontrolóri tak upozorňovali na zistené nedostatky a porušenia bez okamžitého ukladania sankcií. Tieto kontroly podľa hovorcu priniesli okamžité výsledky a podnikatelia začali svoje tržby evidovať vo vyššej miere. V priebehu nasledujúcich 15 dní sa ich obrat zvýšil o viac ako 7 %, teda 1,5 milióna eur. U subjektov, kde bolo priamo zistené porušenie, predstavoval nárast viac ako 22 %, teda 575.000 eur, vyčíslil Kováč.
Septembrová kontrolná akcia Návrat sa zamerala na subjekty, ktoré už v minulosti porušili povinnosť evidovať tržby. Jej výsledky podľa hovorcu ukázali, že disciplína podnikateľov sa zlepšuje a opakované porušenie zákona bolo zistené len u šestiny kontrolovaných.
„Vďaka analytickým nástrojom vieme rýchlo odhaliť nezrovnalosti, ale ešte dôležitejšie je, že dokážeme podnikateľov usmerniť k zodpovednému plneniu povinností a motivovať ich dodržiavať zákon práve cestou prevencie. Výsledky potvrdzujú, že tento prístup je správny a funguje. Nárast zaevidovaných tržieb o viac ako 2 milióny eur je toho jasným dôkazom,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Počet požiadaviek na preverenie dosiahol v roku 2025 v priemere 1130 mesačne, čo predstavuje nárast o 26 % oproti roku 2023. V prvom polroku 2025 uskutočnila FS viac ako trojnásobok kontrol e-kasa pokladníc oproti roku 2024 a oproti priemeru rokov 2020 – 2023 päťnásobok, vyzdvihol hovorca. Touto kontrolnou a preventívnou činnosťou bolo identifikovaných 2662 porušení a uložili sa sankcie vo výške 1,6 milióna eur.