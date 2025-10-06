Finančná správa zjednodušuje registrácie na daň z príjmov: Ktoré skupiny sa to od októbra 2025 týka?

Finančná správa (FS) rozširuje registrácie z úradnej moci na daň z príjmov pre nové skupiny daňových subjektov. Tí nebudú mať povinnosť predkladať správcovi dane formulár so žiadosťou o registráciu, oznámenie zmien či zrušenie registrácie, čo znamená nižšiu administratívnu záťaž a úsporu času. V pondelok o tom informoval hovorca FS Daniel Kováč.
„Registráciu z úradnej moci vykonáva na základe legislatívnej úpravy finančná správa od januára 2023. Týka sa fyzických a právnických osôb, ktoré sú zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci registra právnických osôb zo zdrojových registrov – obchodný register, živnostenský register, register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a register pozemkových spoločenstiev,“ uviedla FS.
Zároveň spresnila, že za minulý rok z úradnej moci zaregistrovala celkovo 79.889 daňových subjektov a od 1. januára do konca septembra 2025 to bolo 54.935. Od 6. októbra tohto roka tak rozširuje preberanie údajov z registra právnických osôb aj z ďalších zdrojových registrov, ako je register taxislužby, register finančných poradcov, register poľovníckych organizácií, zoznam znalcov, zoznam tlmočníkov či zoznam prekladateľov a register fyzických osôb v športe.
„Údaje z týchto registrov sú podkladom pre správcu dane pre vykonanie registrácie z úradnej moci ďalšej skupiny daňových subjektov vedenej v registri právnických osôb. Pre uvedené daňové subjekty odpadla povinnosť predkladať formulár žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a žiadosť o zrušenie registrácie. Pre daňové subjekty, ktoré nie sú zapísané do registra právnických osôb vo vyššie menovaných zdrojových registroch, naďalej platí legislatívna povinnosť podať žiadosť o registráciu u miestne príslušného správcu dane,“ dodala FS.