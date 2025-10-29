Finančná správa spracovala rekordný počet daňových priznaní: Právnické osoby hlásia historický nárast

Počet spracovaných daňových priznaní k dani z príjmu prekonal v tomto roku doterajšie rekordy. Finančná správa (FS) spracovala viac ako 1,4 milióna daňových priznaní, pričom najvýraznejší nárast zaznamenala pri dani z príjmov právnických osôb. V stredu o tom informoval hovorca FS Daniel Kováč.
Kým v minulom roku bolo k 20. októbru spracovaných cez 1,399 milióna daňových priznaní, tak v tomto roku je to už 1,427 milióna. Oproti minulému roku FS eviduje najvyšší nárast spracovaných daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb, keď oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k nárastu počtu daňových priznaní o 4,73 %. Nárast pri dani z príjmov fyzických osôb typ B presiahol úroveň 1,16 % a pri dani z príjmov fyzických osôb typ A úroveň 1,06 %.
Finančná správa už spracovala všetky vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Celkovo ide o 916.697 vyhlásení.