Fico to povedal jasne: Na rušenie týchto voľných dní zabudnite, pripustil však ďalšie zmeny v DPH!

Ďalšie rušenie štátnych sviatkov ako dní pracovného pokoja je podľa premiéra Roberta Fica veľmi citlivá téma. Po avizovanom zrušení 17. novembra ako dňa pracovného pokoja, by totiž prichádzali do úvahy cirkevné sviatky, no tie sú chránené Vatikánskou zmluvou. Premiér odmieta rušenie voľných dní pripadajúcich na 1. či 8. mája a rovnako aj na 29. augusta. Na nedeľňajšej tlačovej besede však pripustil zmeny v ďalšej dôležitej oblasti, a to v dani z pridanej hodnoty (DPH).

Lídri vládnej koalície sa už dohodli na zrušení voľného dňa pripadajúceho na 17. novembra. A to ako kompenzáciu za obmedzenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy. Podľa premiéra Roberta Fica sa vláda pozerá aj po ďalších sviatkoch, no Vatikánska zmluva zakotvila cirkevné sviatky do tej pozície, že sú v podstate nezrušiteľné. Jediné čo zostáva je tak otvoriť diskusiu, či je možné z tohto zoznamu cirkevných sviatkov vybrať niektorý sviatok, ktorý by štátnym sviatkom zostal, no nebol by už dňom pracovného pokoja.

Jednoznačne však premiér odmietol úvahy o zrušení voľna počas niektorých sviatkov, ktoré majú občiansky charakter. Do úvahy nepripadá podľa jeho slov zrušenie voľna počas 1. či 8. mája a rovnako ani 29. augusta. Počas 1. mája oslavujeme Sviatok práce, 8. mája je Deň víťazstva nad fašizmom a na 29. augusta pripadá Výročie SNP.

Premiér však na nedeľňajšej rannej tlačovej konferencii naznačil, v ktorej dôležitej oblasti by vláda vedela urobiť ďalšie zmeny. Ide o daň z pridanej hodnoty (DPH), pri ktorej v rámci konsolidačných opatrení od úvodu tohto roka zvýšila základnú sadzbu na 23 percent, no zároveň zaviedla zníženú 5-percentnú sadzbu na potraviny. Práve obsah tejto zníženej sadzby by sa mohol v budúcnosti rozšíriť.

Podľa premiéra je povinnosťou vlády diskutovať o možnom rozšírení zoznamu tovarov, ktoré budú do zníženej DPH patriť. Ak vláda nájde dodatočné zdroje, ktoré by mohli tento výpadok z rozšírenia zníženej DPH vykryť, pôjde podľa jeho slov do rozširovania okruhu 5-percentnej DPH. Mohlo by ísť napríklad o vyššie príjmy z lepšieho ekonomického vývoja na Slovensku. Žiadne konkrétne tovary, ktorých by sa to mohlo týkať, premiér Fico nekonkretizoval. Hovorí len, že zatiaľ ide o „filozofiu postupu vlády“.