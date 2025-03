Fico reaguje na Trumpove clá: Budeme žiadať Brusel o masívnu pomoc namiesto zbrojenia!

Premiér Robert Fico počas rokovania Európskej rady v Bruseli v decembri 2024. Foto: SITA/AP

Vláda si uvedomuje silnú závislosť SR na výrobe automobilov a namiesto zbrojenia bude žiadať EÚ o pomoc pre autopriemysel. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti v reakcii na kritiku od opozície v súvislosti s oznámením prezidenta Donalda Trumpa o uvalení 25-percentného cla na dovoz áut do USA.

„Veľmi jasne si uvedomujeme koncentráciu výroby áut na Slovensku a namiesto masívneho zbrojenia Európy budeme žiadať Európsku úniu o masívnu pomoc pre automobilový priemysel,“ spresnil premiér.

Americké clá na dovoz automobilov, ktoré by mali začať platiť od stredy (2. 4.), budú mať výrazný negatívny vplyv na slovenskú ekonomiku, hrubý domáci produkt aj zamestnanosť. Vláda by sa mala usilovať na pôde EÚ zabrániť eskalácii obchodnej vojny, no zároveň by mala podporovať nové investície a rušiť opatrenia, ktoré firmy od podnikania na Slovensku odrádzajú. Uviedli to vo štvrtok opozičné SaS a PS.

Považujete za správne uvalenie ciel na dovoz áut do USA? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Prvé kroky vlády by mali byť, že by sa mali hľadať úspory na výdavkovej strane (rozpočtu), pretože ak sa to neudeje, tak zasa bude deficit vyšší so všetkými negatívami, s predražovaním potrebných úverov,“ uviedol poslanec za SaS Marián Viskupič. Vláda by podľa neho takisto mala viac podporovať domáci priemysel a odstraňovať prekážky, ktoré odrádzajú investorov od príchodu na Slovensko.

Predseda PS Michal Šimečka pripomenul, že je ohrozené veľké množstvo pracovných miest. „Musíme ochrániť nielen pracovné miesta tých ľudí, ale pomôcť aj slovenskému automobilovému priemyslu, pretože to je stále chrbtová kosť našej ekonomiky,“ zdôraznil Šimečka. Líder PS dodal, že odveta za clá musí byť európska, no pripomenul aj cestu Fica do USA, na ktorej sa mal usilovať aj o odvrátenie ciel. „Ak teda mal byť za cieľ odvrátiť túto obchodnú vojnu a odvrátiť zavedenie ciel, tak výsledok je nulový,“ dodal Šimečka.