Fico plánuje siahnuť na úspory v druhom pilieri: Opoziční lídri varujú pred masívnym odlivom peňazí

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

Premiér Robert Fico (Smer-SD) zoberie ľuďom našetrené peniaze z druhého piliera, aby nemusel konsolidovať. V prípade otvorenia druhého piliera by si totiž ľudia mohli vybrať, či v ňom chcú zostať alebo prejsť do prvého piliera a preniesť si všetky nasporené peniaze. Tie sa prenesú do štátneho rozpočtu pod Sociálnu poisťovňu, takže Fico bude mať prístup k úsporám Slovákov. V stredu to na tlačovej konferencii uviedli opoziční poslanci Igor Matovič a Július Jakab (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Hnutie Slovensko priblížilo, že naposledy bol druhý pilier otvorený v roku 2015. Vtedy si na dôchodok sporilo 1,5 milióna ľudí. Po jeho otvorení z neho odišlo 158.000 sporiteľov, čo je 10,5 % ľudí, ktorí si zobrali 540 miliónov eur. Matovič spresnil, že pred desiatimi rokmi si Slováci vybrali celkovo 8,3 % vkladov a preniesli ich do štátneho rozpočtu, respektíve Sociálnej poisťovne. Ak by v roku 2026 vystúpilo z druhého piliera tiež 10,5 % ľudí, tak by to bol úbytok sporiteľov o 210.000 a úspor o 1,4 miliardy eur.

Fico podľa neho potrebuje na budúci rok konsolidovať 1,7 miliardy eur a získať peniaze chce práve z druhého piliera, kde si ľudia šetria na budúce dôchodky. Priblížil, že v roku 2024 vláda prijala trvalé konsolidačné opatrenie v hodnote 1,5 miliardy eur, ktoré by malo platiť až do roku 2027. Ďalšiu konsolidáciu prijala vlani, a to celkovo v hodnote 2,7 miliardy eur, rovnako aj tá má platiť počas funkčného obdobia vlády.

Igor Matovič. Foto: TASR

Matovič vyčíslil, že Fico sa s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) chystá v roku 2026 konsolidovať 1,7 miliardy eur, pričom z tejto sumy im stačí urobiť reálne udržateľné opatrenia len vo výške 300 miliónov eur napríklad v podobe dane z hazardu či vyššej dane z nehnuteľnosti. Zvyšných 1,4 miliardy eur zoberú z druhého piliera.Následne v roku 2027 sa podľa Matoviča podarí skonsolidovať rádovo len stovky miliónov eur, pričom vláda sa zaviazala aj voči Európskej komisii ušetriť až 3,1 miliardy eur. Fico podľa neho nebude mať odvahu konsolidovať takú sumu, a preto oznámi svojim koaličným partnerom, že pôjde do predčasných volieb.

Diabolský plán

Jakab dodal, že otvorenie druhého piliera je krízovým plánom, ktorý má získať peniaze z úspor obyvateľov Slovenska do štátneho rozpočtu. „Ide sa otvárať druhý pilier, budú odtiaľ utekať miliardy eur, je to diabolský plán Roberta Fica, ktorým vysaje peniaze jednorazovo z druhého piliera, aby nemusel konsolidovať a potom vyvolá predčasné voľby, aby toto bremeno spadlo na niekoho iného, pretože Robert Fico je neschopný šetriť,“ uzavrel.