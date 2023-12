Fiala čaká na budúci rok lepšiu situáciu: Podľa Babiša bude vláda devastovať krajinu

Andrej Babiš. foto: TASR/Jaroslav Novák

Premiér Petr Fiala (ODS) očakáva v budúcom roku zlepšenie hospodárskej situácie krajiny i obyvateľov, ku ktorému prispeje tiež opadnutie inflácie. Povedal to v relácii televízie Nova O päť minút dvanásť. Naopak líder najsilnejšieho opozičného hnutia ANO Andrej Babiš vyhlásil, že vláda krajinu devastuje a bude v tom pokračovať aj v budúcom roku. Politici sa v televíznom dueli stretli prvýkrát od júna.

Podľa Fialu začne v budúcom roku česká ekonomika rásť, vďaka nižšej inflácii porastú reálne mzdy a súčasne sa budú znižovať ceny potravín. „Teraz sa dostávame späť k dobrým číslam, to je dobrá správa pre celú krajinu. Mala by z toho mať radosť aj opozícia, ktorá to dobre myslí s našou krajinou,“povedal.

Prepad reálnych miezd

Babiš naopak vyhlásil, že vláda svojimi krokmi spôsobila prepad reálnych miezd. Kabinet podľa neho nezvládol infláciu a vyhovuje mu, keď je vysoká, pretože má vďaka nej vyššie rozpočtové príjmy. „Ste nekompetentná vláda. Výsledok je, že devastujete krajinu a budete v tom pokračovať na budúci rok, „povedal.

Politici sa v relácii opakovane stretli kvôli cenám potravín

Babiš odovzdal Fialovi ako vianočný darček balenie Nutelly, o ktorej predseda vlády v minulosti hovoril vo videu v súvislosti s cenovými rozdielmi medzi Českom a Nemeckom. Fiala následne vyzval Babiša, aby ako vianočný darček začal holding Agrofert ponúkať lacnejšie potraviny. Agrofert Babiš v minulosti vložil do zverenských fondov, je ale konečným príjemcom výhod z vlastníctva holdingu. Babiš následne vytiahol rožok a na jeho cene začal demonštrovať vysoké marže obchodníkov, ktoré podľa neho sú dôvodom drahších potravín v Česku.

Značnú časť diskusie sprevádzalo vzájomné obviňovanie politikov z klamstiev. Babiš mal so sebou plácačku upozorňujúcu na klamstvá, Fiala zase pripomenul, že líder ANO už bol súdom opakovane usvedčený z klamstva a odsúdený na ospravedlnenie.

Dnešná relácia je druhým samostatným televíznym duelom FIaly s Babišom v súčasnom funkčnom období vlády. Zatiaľ naposledy sa premiér s lídrom najsilnejšej opozičnej strany v televíznej debate stretli tento rok v júni na televíznej stanici CNN Prima News.

V opačnom prípade, keď Babiš viedol vládu a Fiala pôsobil v opozícii, sa stretli naposledy v máji 2019 v Českej televízii. V medzičase sa stretli na jednom pódiu pri účasti aj ďalších politikov, napríklad v predvolebných debatách lídrov strán, hnutí či koalícií na jeseň 2021.