Šialenstvo okolo GameStop opäť ožíva: Jedna snímka na internete spôsobila rast cien akcií o 100 percent!

Obchod GameStop v štvrti Manhattan v New Yorku. Foto: SITA/AP

Akcie americkej spoločnosti GameStop sú opäť v centre pozornosti. Mnohí drobní investori so záujmom sledujú kroky známeho obchodníka Keitha Gilla, ktorý nedávno zdieľal snímku s výpisom z maklérskeho účtu s akciami spoločnosti v hodnote prevyšujúcej 115 miliónov dolárov. Prečo sú kroky tohto obchodníka také sledované a čaká nás ďalší nákupný ošiaľ okolo takzvaných meme akcií?

GameStop je americká spoločnosť, ktorá podniká v oblasti kamenného predaja videohier. Spoločnosť bola kedysi populárna, keďže ľudia chodili nakupovať videohry, avšak postupne čelila obrovskej konkurencii v podobe online predajcov alebo predplatných služieb. Ako dodáva analytik finančných trhov XTB Marek Nemky, prevádzkovanie kamenných predajní je navyše oproti prevádzke online obchodu nákladnejšie, čo znamená, že online predajcovia majú výhodu a dokážu následne ponúkať produkty za nižšiu cenu.

GameStop tak strácal na popularite a tržby im postupne začali klesať. Následne boli nútení zatvárať kamenné obchody a prepúšťať zamestnancov. Investori samozrejme neboli nadšení z upadajúceho biznisu, avšak na trhu sa dá špekulovať taktiež na pokles ceny akcií. Funguje to tak, že akcionári požičajú špekulantom svoje akcie za poplatok, ktoré následne špekulanti predajú s cieľom odkúpiť ich spätne neskôr za nižšiu cenu, rozdiel si ponechať a akcie vrátiť majiteľovi. “Takéto predaje investorom vychádzali, keďže ceny akcií klesali od roku 2014 každý rok a oni tak následne mohli nakúpiť tie akcie za lacnejšie ako ich predali, čím inkasujú zisk,” dodáva pre web oPeniazoch.sk Nemky.

Na spoločnosť doľahla aj pandémia

Akcie spoločnosti sa pred covidom obchodovali už pomerne nízko, v okolí jedného dolára a spoločnosť bola ohodnotená na sumu zhruba 250 miliónov dolárov, čo pri 157 miliónovej dividende bolo výrazne pesimistické ocenenie. Niet sa však čomu čudovať, keďže ekonomika bola zatvorená z dôvodu globálnej pandémie a výhľad do budúcna bol pre spoločnosť neistý. Zatvorenie kamenných obchodov bol pre spoločnosť výrazný šok, avšak jej súvaha bola pomerne robustná a hotovostná pozícia vysoká.

Tieto ukazovatele si tak všimlo viacero investorov, medzi inými aj spomínaný Keith Gill, ktorý zdieľal svoje analýzy na svojom youtube kanáli alebo na subreddite r/wallstreetbets. “Na druhej strane však stáli veľkí inštitucionálni investori, ktorí si mysleli, že GameStop neprežije pandémiu a bude časom nútený uzavrieť svoje podnikanie. Rozhodli sa na tom profitovať práve požičaním akcií od dlhodobých investorov a následným predajom, takzvaným “short-sellingom” alebo otvorením krátkej pozície,” dodáva Marek Nemky.

Poznáte príbeh, ktorý sa spája s rastom ceny akcií spoločnosti GameStop? Áno Nie Odoslať odpoveď

Investorov špekulujúcich na pokles však bolo priveľa, dokonca počet pozícii, ktoré boli na krátko prekonal celkový počet akcií, keďže požičané a predané akcie mohla kupujúca strana naďalej požičiavať na krátky predaj. Takúto anomáliu si všimli aj ďalší investori na reddite, a vedeli, že pokiaľ by akcie začali prudšie rásť, tak by to časť investorov s krátkymi pozíciami nevydržala a museli by začať uzatvárať svoje pozície. Tieto krátke pozície sa však uzatvárajú nákupom a vrátením akcií, čo vyvoláva iba pokračujúci tlak na rast ceny akcií a núti ďalších investorov s krátkymi pozíciami opäť uzatvárať svoje pozície a ďalej nakupovať akcie. Takýto fenomén sa volá “short-squeeze” teda vytesnenie krátkych pozícií.

Čo sú meme akcie?

Akcie spoločností, ktoré získavajú pozornosť a popularitu na sociálnych sieťach a v online komunitách, čo často vedie k náhlym a výrazným výkyvom v ich cenách, sa označujú ako meme akcie. Tieto akcie sa stávajú "meme" v tom zmysle, že ich obchodovanie a ceny sú výrazne ovplyvnené virálnymi online obrázkami, diskusiami a sentimentom, než tradičnými finančnými fundamentmi alebo analýzami.

Ako však dodáva Marek Nemky, všetko sa raz musí skončiť a obrovský rast akcií sa tak následne zastavil. Dôvodov bolo množstvo ale prevažne to bolo vyberanie ziskov a zastavenie možnosti nákupu akcií u pár brokerských spoločností. Postupne tak dynamika oslabovala, avšak ceny akcií sa ešte doteraz nevrátili na hodnoty spred začiatku mánie a volatilita ostala stále vysoká, keďže prilákala aj ďalších krátkodobých obchodníkov, ktorým takáto volatilita a vysoké objemy vyhovujú.

Čaká nás nová vlna nákupov?

V súčasnosti však vidíme opätovný nárast cien, keďže hlavná postava celého short-squeezu, Keith Gill (alias Roaring Kitty alebo DeepF***Value) obnovil svoju aktivitu na sieti X, na čo maloobchodní investori reagovali okamžitým nákupom. “Stačilo tak zverejnenie jedného obrázku na sieti X, aby akcie vyrástli za jeden deň o 100 percent. Taktiež nedávno zverejnil na reddite svoje portfólio, na ktorom ukazuje, že stále špekuluje na rast ceny GameStop a že v súčasnosti má v portfóliu 5 miliónov akcií v hodnote približne 100 miliónov dolárov, ale taktiež má nakúpené call opcie so splatnosťou 21. júna. Po zverejnení tak akcie opäť rástli o 100 percent,” približuje Nemky.

Súčasné rally na akciách už však nie sú ako predtým a sú krátkodobejšieho charakteru, keďže na jednej strane spoločnosť rýchlo využíva takéto momenty a ohlasuje, že sa rozhodne vydávať ďalšie akcie na financovanie svojej činnosti, keďže vidí, že je o nich záujem ale taktiež aj z toho dôvodu, že v súčasnosti je krátkych short pozícií k celkovému počtu akcií iba okolo 20 percent, oproti 140 percentám pri štarte poslednej mánie.

“To znamená, že k veľkému short-squeezu už na tejto akcii nedôjde. Napriek tomu je to vďaka takýmto extrémnym pohybom v súčasnosti pomerne populárnou a zaujímavou témou. Postupne si však myslím, že takéto oznámenia od Keitha Gilla budú postupne uberať na relevancii a akcie už na to postupom času už nebudú výrazne reagovať,” dodáva analytik.