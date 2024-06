FedEx plánuje zrušiť v Európe do 2000 pracovných miest v oblasti back-office

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/CHUTTERSNAP

Americká zásielková spoločnosť FedEx plánuje v Európe zrušiť do 2000 pracovných miest v oblasti back-office. Dôvodom je podľa firmy nevyhnutné znižovanie nákladov, keďže zápasí s výrazným poklesom dopytu v oblasti prepravy tovarov.

Spoločnosť uviedla, že na európskom trhu plánuje prepustiť od 1700 do 2000 zamestnancov v oblasti back-office. Prepúšťanie bude rozložené na obdobie 1,5 roka a vyžiada si náklady pred zdanením vo výške od 250 miliónov do 375 miliónov USD (od 232,23 milióna do 348,35 milióna EUR). Firma si od zredukovania počtu pracovných miest sľubuje, že od obchodného roka 2027/2028 ušetrí od 125 miliónov do 175 miliónov USD ročne. Spoločnosť pôsobí vo vyše 45 krajinách a oblastiach Európy, pričom tu zamestnáva viac než 52.000 ľudí.

FedEx, jeho konkurent UPS, ako aj ďalšie zásielkové firmy zaznamenali obrovský rast dopytu po nástupe pandémie nového koronavírusu začiatkom roka 2020. Rozsiahle protipandemické opatrenia po celom svete prinútili spotrebiteľov nakupovať mnohé tovary online, z čoho ťažili práve zásielkové firmy. Po skončení pandémie sa však situácia zmenila, navyše, dopyt po týchto službách ovplyvnila aj vysoká inflácia.

Aj UPS oznámila plán znižovania nákladov

Aj UPS oznámila plán znižovania nákladov. Tento rok ich spoločnosť plánuje zredukovať približne o jednu miliardu dolárov, súčasťou čoho je aj rušenie pracovných pozícií. V januári firma uviedla, že zruší celkovo 12.000 pracovných miest.