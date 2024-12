Federálny rezervný systém pravdepodobne opäť zníži úrokové sadzby

Foto: freepik.com/ wirestock

Federálny rezervný systém (Fed) v USA pravdepodobne opäť zníži úrokové sadzby napriek pretrvávajúcej vysokej inflácii. Svoje rozhodnutie o ďalšom smerovaní menovej politiky oznámi v stredu (18. 12.) o 20.00 h SEČ. Informuje agentúra DPA.

Analytici predpokladajú, že Fed, ktorý plní v USA úlohu centrálnej banky, zníži kľúčovú úrokovú sadzbu už tretíkrát za sebou. Po očakávanom miernom znížení o 0,25 percentuálneho bodu by sa dostala do pásma 4,25 % až 4,5 %. Za túto sadzbu si môžu komerčné úverové ústavy požičiavať peniaze od centrálnej banky.

V USA sa v novembri inflácia opäť mierne zvýšila. Spotrebiteľské ceny v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástli o 2,7 %. V predchádzajúcom mesiaci bola inflácia ešte na úrovni 2,6 %. Cieľom Fedu je udržať v strednodobom horizonte mieru inflácie na úrovni dvoch percent.

V januári sa do Bieleho domu vráti republikán Donald Trump. Časť ekonómov varuje, že jeho ohlásená hospodárska politika vrátane zavedenia rozsiahlych ciel by mohla viesť k vyššej inflácii. To by zároveň mohlo obmedziť manévrovací priestor centrálnej banky pri znižovaní úrokových sadzieb.