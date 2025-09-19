Fed znížil úroky, prezident Kashkari žiada ďalšie dva poklesy v roku 2025: Čo to znamená pre trh?

Americká centrálna banka (Fed) sa tento týždeň správne rozhodla znížiť svoju základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu a bolo by vhodné, aby ju v rovnakom rozsahu znížila aj na každom z jej posledných dvoch zasadnutí v tomto roku, vyhlásil v piatok Neel Kashkari, prezident Federálneho rezervného systému v Minneapolise. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Riziko prudkého nárastu nezamestnanosti si vyžaduje, aby menový výbor Fedu (FOMC) prijal určité opatrenia na podporu trhu práce, uviedol Kashkari a dodal, že prudký nárast inflácie v dôsledku ciel považuje za málo pravdepodobný. „Pokiaľ nedôjde k výraznému zvýšeniu colných sadzieb alebo k inému šoku na strane ponuky, je pre mňa ťažké si predstaviť, že inflácia vzrastie oveľa viac ako na 3 % vzhľadom na už oznámené colné sadzby a relatívne malý podiel dovážaného tovaru na celkovej spotrebe v USA,“ priblížil zástupca Fedu. Podiel dovozu na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) Spojených štátov sa podľa agentúry Reuters pohybuje okolo 11 %.
Ak sa trh práce ukáže ako odolnejší alebo inflácia neočakávane vzrastie, Fed by mal byť pripravený ponechať sadzby na nezmenenej úrovni, pokračoval Kashkari. V prípade výraznejšieho oslabenia na trhu práce by na druhej starne prichádzalo do úvahy zrýchlenie tempa znižovania sadzieb, uzavrel predstaviteľ Fedu.
Americká centrálna banka v stredu (17. 9.) v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnila menovú politiku. Za hlavný dôvod svojho rozhodnutia Fed označil oslabenie na trhu práce.