Fed odôvodnil zníženie sadzieb: Takmer všetci členovia podporili ďalšie uvoľnenie politiky

Na zasadnutí americkej centrálnej banky (Fed) minulý mesiac takmer všetci členovia jej menového výboru (FOMC) podporili zníženie kľúčovej úrokovej sadzby o štvrtinu percentuálneho bodu do pásma 4 % až 4,25 %. Hlavným dôvodom pre ich rozhodnutie bolo oslabenie na trhu práce. Jedinou výnimkou bol nedávny nominant Bieleho domu Stephen Miran, ktorý hlasoval za výraznejšiu redukciu. Vyplýva to zo zápisnice zo septembrovej schôdzky, ktorú zverejnil Fed v stredu (8. 10.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Niekoľko účastníkov zasadnutia uviedlo, že ponechanie sadzieb na nezmenenej úrovni by považovali za primerané vzhľadom na riziko, že inflácia sa včas nevráti k dvojpercentnému cieľu, nakoniec však hlasovali za zníženie, uvádza sa v protokole. Zasadnutie podľa dokumentu poznamenala pretrvávajúca neistota týkajúca sa tohtoročného zvýšenia ciel, hoci väčšina účastníkov predpokladala, že tieto vplyvy sa prejavia až ku koncu budúceho roka. „Väčšina usúdila, že pravdepodobne bude vhodné ďalej uvoľňovať politiku v zostávajúcej časti tohto roka,“ uviedol Fed.