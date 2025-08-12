Fed zatiaľ nezníži úroky: Prezident Schmid odporúča pokračovať v mierne reštriktívnej politike

Americká centrálna banka Fed by nemala vnímať tlmený vplyv ciel na infláciu ako príležitosť na zníženie úrokových sadzieb, ale skôr ako znak toho, že jej menová politika je „vhodne kalibrovaná“. Vyhlásil to v utorok prezident Federálneho rezervného systému (Fed) v Kansas City Jeffrey Schmid. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Thomas Barkin, prezident Fed, zároveň v utorok uviedol, že je „nepravdepodobné“, že by centrálna banka pristúpila k „významnému zníženiu“ svojich úrokových sadzieb, keďže miera nezamestnanosti v USA je nízka a rast miezd pokračuje.
„Vzhľadom na to, že ekonomika stále vykazuje dynamiku, optimizmus podnikov rastie a inflácia sa stále drží nad naším cieľom, zostáva zatiaľ vhodné zachovať mierne reštriktívnu menovú politiku,“ povedal Schmid v prejave na konferencii o hospodárskom rozvoji v Oklahome. Poznamenal tiež, že zatiaľ iba obmedzený vplyv ciel na infláciu vníma skôr ako dôvod na pokračovanie doterajšej menovej politiky než ako príležitosť na jej uvoľnenie.
Podľa Schmida je vhodný „trpezlivý prístup“ k zmene úrokovej sadzby, ktorá je v súčasnosti v rozmedzí 4,25 – 4,50 %. Nemyslí si totiž, že v najbližších mesiacoch bude jasné, či clá tlačia ceny nahor dočasne alebo trvalo.
Domnieva sa tiež, že súčasná úroková sadzba nie je výrazne nad neutrálnou sadzbou, kde aktivita nie je ani stimulovaná, ani obmedzovaná. A trh práce stále vyzerá solídne, napriek poklesu tempa rastu pracovných miest v uplynulých mesiacoch.
„Podľa môjho názoru rast ekonomiky zostáva solídny a inflácia zostáva príliš vysoká, preto by menová politika mala zostať mierne reštriktívna,“ povedal s tým, že infláciu určuje rovnováha ponuky a dopytu, a ak uvidí náznaky, že rast dopytu výrazne slabne, zodpovedajúcim spôsobom upraví svoje názory.
Americký prezident Donald Trump v utorok opäť zaútočil na šéfa Fedu Jeroma Powella za to, že centrálna banka v tomto roku neznížila úrokové sadzby. Naznačil, že umožní žalobu proti Powellovi za údajné prekročenie nákladov na rozsiahlu rekonštrukciu budov centrálnej banky.