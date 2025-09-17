Fed zakročil a znížil úrokové sadzby: Čo to znamená pre ekonomiku USA?

Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnila menovú politiku. Zároveň signalizovala, že sadzby do konca tohto roka klesnú ešte dvakrát. TASR o tom informuje na základe správy CNCB.
Menový výbor Fedu (FOMC) znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4 % až 4,25 %. Ekonómovia s rozhodnutím počítali.
Fed zároveň zverejnil očakávania jej predstaviteľov týkajúce sa budúceho vývoja menovej politiky. Podľa stredovej hodnoty by úrokové sadzby mali do konca roka klesnúť ešte dvakrát, čo znamená výraznejšie uvoľnenie menovej politiky v porovnaní s júnovými odhadmi. Hlavným dôvodom je oslabenie na trhu práce.
„Rast zamestnanosti sa spomalil a miera nezamestnanosti mierne vzrástla. Naďalej však zostáva nízka,“ uvádza sa vo vyhlásení FOMC po rozhodnutí o úrokových sadzbách. Výbor dodal, že ďalšie rozhodnutia o zmene kľúčovej sadzby budú závisieť od nových údajov z ekonomiky.
Bude Fed pokračovať v znižovaní sadzieb?
Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v Spojených štátoch v auguste zrýchlilo na 2,9 percenta z júlových 2,7 percenta, vyplynulo zo správy štatistikov amerického ministerstva práce. Augustový rast bol najvyšší od januára a tiež v súlade s očakávaniami analytikov.
„Výbor je pevne odhodlaný podporovať maximálnu zamestnanosť a vrátiť infláciu k dvojpercentnému cieľu,“ uviedli centrálni bankári.