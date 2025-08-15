Fed podľa väčšiny ekonómov zníži úrokové sadzby už v septembri: Čo to znamená pre trhy?

Americká centrálna banka (Fed) začne opäť uvoľňovať menovú politiku v septembri, očakávajú ekonómovia. Do konca roka by potom mohla úrokové sadzby znížiť ešte raz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Fed prvýkrát v tomto roku zníži sadzby v septembri, po ktorom by do konca roka mohol uvoľniť menovú politiku ešte raz, zostáva základným scenárom väčšiny ekonómov oslovených agentúrou Reuters.
Situácia v najväčšej svetovej ekonomike sa však komplikuje. Inflácia v USA sa opäť zrýchľuje, pričom dôsledku ciel prezidenta Donalda Trumpa sa počíta so zvýšením tlaku na rast cien. Navyše sa v uplynulých mesiacoch výrazne znížili odhady počtu nových pracovných miest, čo signalizuje oslabenie trhu práce.
Až 61 % respondentov, 67 zo 110 ekonómov, medzi ktorými uskutočnila agentúra Reuters prieskum, predpovedalo, že Fed 17. septembra prvýkrát v tomto roku zníži svoju kľúčovú úrokovú sadzbu. Zvyšných 42 respondentov uviedlo, že Fed sadzby opäť nezmení.
Ekonómovia počítajú s poklesom kľúčovej sadzby o 25 bázických bodov do pásma 4 % až 4,25 %. Jeden respondent prognózoval zníženie až o 50 bázických bodov. V júlovom prieskume očakávalo uvoľnenie menovej politiky v septembri 53 % respondentov.