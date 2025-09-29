Fed podľa Hammackovej nesmie poľaviť: Inflácia zostane nad cieľom aj v roku 2026

Americká centrálna banka (Fed) musí zachovať reštriktívne nastavenie menovej politiky, aby znížila infláciu na cieľovú úroveň 2 %, tvrdí šéfka clevelandského Fedu Beth Hammacková. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Reuters.
Hlavnou výzvou pre Fed je podľa nej nájsť rovnováhu medzi bojom proti inflácii a ochranou pracovných miest. „Je to náročné obdobie pre menovú politiku. Stojíme pred výzvami na oboch stranách nášho mandátu,“ povedala Hammacková v rozhovore pre CNBC odkazom na infláciu a maximálnu zamestnanosť.
„Pokiaľ ide o infláciu, naďalej ma znepokojuje, kde sa nachádzame,“ uviedla Hammacková. „Už viac ako štyri a pol roka neplníme náš mandát v oblasti inflácie, teda náš cieľ 2 %, a naďalej vidím inflačné tlaky,“ dodala. Hammacková si vzhľadom na dvojitý mandát centrálnej banky myslí, že Fed musí zachovať reštriktívne nastavenie menovej politiky, aby znížil infláciu na cieľové dve percentá.
Hammacková patrí medzi najväčších jastrabov v rámci Fedu a tento rok nemá hlasovacie právo pri rozhodovaní o nastavení menovej politiky. Inflácia podľa nej zostane nad cieľovou úrovňou aj počas nasledujúcich jedného až dvoch rokov.
Už minulý týždeň Hammacková varovala, že Fed musí byť „veľmi opatrný“ pri uvoľňovaní menovej politiky, keďže inflácia sa vytrvalo pohybuje nad dvojpercentným cieľom Fedu.