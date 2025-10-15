Fed pod tlakom: Neistota v obchode núti americkú centrálnu banku k rýchlejšiemu znižovaniu úrokov

Zvýšenie neistoty v obchodných vzťahoch zatieňuje výhľad americkej ekonomiky a preto je ešte dôležitejšie rýchlo znížiť úrokové sadzby, vyhlásil v stredu guvernér Federálneho rezervného systému (Fed) Stephen Miran. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Riziká poklesu sa za posledný týždeň zvýšili a malo by sa to odraziť aj v menovej politike, povedal Miran pre televíznu stanicu CNBC. Za dodatočný zdroj zvýšenej neistoty označil krok Číny, ktorá minulý týždeň zaviedla ďalšie sprísnenie vývozu vzácnych zemín a súvisiacich technológií a tovarov.
„Nepovedal by som, že teraz chcem ešte nižšie sadzby ako pred týždňom alebo mesiacom,“ povedal Miran. „Avšak so zmenou rovnováhy rizík si myslím, že je ešte naliehavejšie, aby sme sa v menovej politike rýchlo dostali na neutrálnejšie miesto,“ uzavrel predstaviteľ americkej centrálnej banky.
Federálny rezervný systém v polovici septembra v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnil menovú politiku. Zároveň signalizoval, že sadzby do konca tohto roka klesnú ešte dvakrát. Menový výbor znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4 % až 4,25 %. Ako hlavný dôvod svojho rozhodnutia uviedol oslabenie na trhu práce.
Šéf Fedu Jerome Powell v utorok (14. 10.) signalizoval, že centrálna banka tento mesiac opäť zníži úrokové sadzby. Dôvodom sú údaje z ekonomiky, ktoré naznačujú jej ochladenie.