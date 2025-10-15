Fed pod tlakom: Neistota v obchode núti americkú centrálnu banku k rýchlejšiemu znižovaniu úrokov

Americký prezident Donald Trump a šéf Federálneho rezervného systému Jerome Powell. Foto: oPeniazoch.sk, generované AI
Americký prezident Donald Trump a šéf Federálneho rezervného systému Jerome Powell. Foto: oPeniazoch.sk, generované AI
autor logo


TASR

Zvýšenie neistoty v obchodných vzťahoch zatieňuje výhľad americkej ekonomiky a preto je ešte dôležitejšie rýchlo znížiť úrokové sadzby, vyhlásil v stredu guvernér Federálneho rezervného systému (Fed) Stephen Miran. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Riziká poklesu sa za posledný týždeň zvýšili a malo by sa to odraziť aj v menovej politike, povedal Miran pre televíznu stanicu CNBC. Za dodatočný zdroj zvýšenej neistoty označil krok Číny, ktorá minulý týždeň zaviedla ďalšie sprísnenie vývozu vzácnych zemín a súvisiacich technológií a tovarov.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

„Nepovedal by som, že teraz chcem ešte nižšie sadzby ako pred týždňom alebo mesiacom,“ povedal Miran. „Avšak so zmenou rovnováhy rizík si myslím, že je ešte naliehavejšie, aby sme sa v menovej politike rýchlo dostali na neutrálnejšie miesto,“ uzavrel predstaviteľ americkej centrálnej banky.

Federálny rezervný systém v polovici septembra v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnil menovú politiku. Zároveň signalizoval, že sadzby do konca tohto roka klesnú ešte dvakrát. Menový výbor znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4 % až 4,25 %. Ako hlavný dôvod svojho rozhodnutia uviedol oslabenie na trhu práce.

Šéf Fedu Jerome Powell v utorok (14. 10.) signalizoval, že centrálna banka tento mesiac opäť zníži úrokové sadzby. Dôvodom sú údaje z ekonomiky, ktoré naznačujú jej ochladenie.

Viac o téme: americká ekonomika , Bloomberg , Federálny rezervný systém Fed , Jerome Powell , menová politika , úrokové sadzby

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy