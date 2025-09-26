Fed naznačuje ďalšie znižovanie sadzieb: Očakáva sa podpora trhu práce a boj s infláciou

Americká centrálna banka (Fed) by mala pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky, aby zabránila nárastu problémov na trhu práce, uviedla viceprezidentka Fedu pre dohľad Michelle Bowmanová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Najnovšie údaje ukazujú, že trh práce je podstatne krehkejší a že inflácia bez započítania ciel sa naďalej pohybuje tesne nad naším cieľom,“ uviedla Bowmanová.
Údaje za viacero mesiacov signalizujú narastajúce problémy na trhu práce, preto podľa Bowmanovej nastal čas, aby menový výbor Fedu (FOMC) „konal rozhodne a proaktívne s cieľom riešiť ochabujúcu dynamiku trhu práce a počiatočné známky krehkosti“.
Fed podľa nej začal riešiť ochladenie trhu práce neskoro a ak by váhal ešte dlhšie, mohlo by sa stať, že v budúcnosti bude musieť znižovať úrokové sadzby rýchlejšie a agresívnejšie.
FOMC minulý týždeň prvýkrát v tomto roku uvoľnil menovú politiku, keď znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4 % až 4,25 %. Predstavitelia Fedu zároveň signalizovali, že sadzby do konca tohto roka klesnú ešte dvakrát.
Aj keď sa predstavitelia Fedu naďalej obávajú inflácie, ktorá sa stále pohybuje nad cieľovými 2 %, uvoľnenie menovej politiky malo podporiť ochladzujúci sa trh práce.