Fed má podľa BofA dvakrát znížiť úrokové sadzby už v roku 2025: Trh práce v USA ochladol

Foto: freepik.com/wirestock
Foto: freepik.com/wirestock
TASR

Bank of America očakáva po správe o výraznom ochladení trhu práce v USA, že americká centrálna banka (Fed) v tomto roku uvoľní menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Slabá tvorba pracovných miest prinútila analytikov Bank of America (BofA), aby zmenili svoje očakávania týkajúce sa úrokových sadzieb. Pôvodne počítali s tým, že úrokové sadzby sa nezmenia. Teraz však predpokladajú, že Fed čoskoro začne konať a opäť spustí cyklus uvoľňovania.

BofA teraz očakáva, že Fed ešte tento rok dvakrát zníži úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. V roku 2026 podľa analytikov banky klesnú sadzby trikrát.

„Augustová správa o zamestnanosti zrejme podporí obavy Fedu týkajúce sa slabosti trhu práce,“ uviedol ekonóm BofA Aditya Bhave. „Teraz máme jasnejšie dôkazy, dopyt po pracovnej sile klesol, nielen ponuka,“ dodal.

Bhave počíta s tým, že Fed zníži sadzby v septembri a potom ešte v decembri. Obavy z vysokej inflácie pravdepodobne spôsobia, že Fed si dá v októbri pauzu v uvoľňovaní menovej politiky.

Viac o téme: americká ekonomika , centrálne banky , Federálny rezervný systém Fed , financie , inflácia , menová politika , úrokové sadzby

