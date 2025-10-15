Exportné fórum 2025: Viac ako 300 firiem hľadá nové trhy s pomocou ekonomických diplomatov

Na v poradí piatom ročníku Exportného fóra, ktoré sa v stredu koná na Táloch pod Nízkymi Tatrami, sa s ekonomickými diplomatmi stretne viac ako 300 firiem. Podnikatelia budú môcť diskutovať o možnostiach rozšírenia svojho portfólia do zahraničia, očakáva sa vyše 700 stretnutí slovenských spoločností s ekonomickými diplomatmi pôsobiacimi v rôznych krajinách sveta.
Exportné fórum je najväčším podujatím na Slovensku, ktoré sa venuje ekonomickej diplomacii. Ústrednou témou aktuálneho ročníka fóra je svet v pohybe a jeho vplyv na medzinárodný obchod.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý Exportné fórum slávnostne otváral, na tlačovej konferencii pripomenul, že Slovensko je proexportne orientovaná krajina, ktorá má jednu z najotvorenejších ekonomík v rámci krajín OECD. Do krajín Európskej únie (EÚ) podľa ministra v roku 2024 smerovalo 78 percent slovenského exportu, medziročný nárast je však vyšší pri exporte mimo EÚ.
„Naši podnikatelia majú záujem o obchod a podnikanie aj mimo EÚ. A to je náš záujem, aby sme diverzifikovali náš zahraničný obchod a podnikanie v zahraničí, a preto naša diplomacia rozširuje naše zastupiteľské úrady, vytvára priestor pre ekonomickú diplomaciu v tých krajinách, ktoré majú najvyšší podiel rastu v súčasnosti,“ uviedol Blanár.
Podľa ministra patrí medzi najperspektívnejšie z hľadiska investícií a exportu v súčasnosti napríklad indopacifický priestor a krajiny globálneho juhu. Potvrdzovať to majú aj úspešní slovenskí exportéri, firmy, ktoré budú v stredu na Exportnom fóre ocenené za mimoriadny prínos v presadzovaní záujmov Slovenska v oblasti ekonomickej diplomacie. „Presadili sa na trhoch, ktoré možno boli prednedávnom absolútne pre Slovenskú republiku uzavreté. A to je napríklad India, ktorá si chráni svoje prostredie,“ doplnil Blanár.
Exportné fórum ponúka firmám okrem bilaterálnych rokovaní aj odborné panelové diskusie a prezentácie. Diskutovať sa bude napríklad o vplyvoch geopolitických zmien na slovenskú ekonomiku, digitalizácii proexportných služieb či o diverzifikácii exportu.
„Počítame, že sa uskutoční viac ako 700 stretnutí medzi slovenskými firmami a našimi ekonomickými diplomatmi, ktorí pôsobia v zahraničí. Aby si vymenili skúsenosti, aby im poskytli základné informácie, aby firma mala možnosť sa rozhodnúť, v ktorej sa plánuje presadiť,“ skonštatoval štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec s tým, že primárnym cieľom je zvyšovať celkový počet slovenských exportérov. „Môže to byť pre firmu bezpečnejšie, vyvažovanie rizika, keď jeden trh bude v útlme, presadí sa inde,“ vysvetlil štátny tajomník.