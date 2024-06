Export nemeckých vín vzrástol začiatkom roka o takmer 10 %, podporila ho Čína

Ilustračné foto: unsplash.com/Hermes Rivera

Vývoz nemeckých vín vzrástol na začiatku tohto roka o takmer desatinu, k čomu prispel najmä prudký rast dopytu v Číne. Export do najväčšej ázijskej ekonomiky sa zvýšil o takmer polovicu, a to ako z pohľadu objemu, tak z pohľadu tržieb.

Hodnota exportu nemeckých vín vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka oproti rovnakému obdobiu roka 2023 o 9 % na 92 miliónov eur, uviedol tento týždeň Nemecký vinársky inštitút. Aj z pohľadu objemu vyvezeného vína dosiahol export rast o 9 %, pričom Nemecko na zahraničných trhoch predalo celkovo 283.000 hektolitrov.

Objem exportu a tržby výrazne ovplyvnil dopyt v Číne. Objem vývozu na tento trh sa zvýšil o 49 % na 10.000 hektolitrov a tržby vzrástli o 47 % na 5,4 milióna eur. Výrazne však vzrástol nemecký export aj na trhy Poľska, Dánska, Holandska a Japonska, pričom rast dosiahol dvojciferné hodnoty. To platí aj v prípade rastu tržieb.Naopak, objem vývozu do USA klesol o 10 % na 33.000 hektolitrov. To sa odrazilo aj na tržbách, ktoré sa znížili o 12 % na 14 miliónov eur.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Zachariah Hagy

Za minulý rok dosiahli tržby Nemecka z predaja vína 384 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje rast o 4 %, pod čo sa podpísalo najmä zvýšenie cien. Objem vývozu totiž klesol o 2 % na tesne pod 1,2 milióna hektolitrov.