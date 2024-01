Export Nemecka vzrástol v novembri takmer o 4 percentá: Výrazne tak prekonal očakávania

Foto: unsplash.com/Martin Fahlander

Po dvoch mesiacoch poklesu sa export Nemecka v novembri zvýšil a vysoko prekonal očakávania ekonómov. To sa odrazilo na vývoji zahraničného obchodu, ktorého prebytok vzrástol viac, než sa čakalo. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.

Vývoz Nemecka vzrástol v novembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 3,7 % na 131,2 miliardy eur. V októbri zaznamenal pokles o 0,2 %. Výsledky tak výrazne prekonali očakávania, keďže analytici počítali s rastom exportu iba o 0,3 %.

Je to prvý medzimesačný rast exportu od augusta, k čomu prispel najmä vývoz do ostatných krajín Európskej únie. Ten vzrástol o 5,4 % na 71,5 miliardy eur. V rámci EÚ sa výrazne zvýšil export do štátov eurozóny, a to o 5,3 % na 50,3 miliardy eur.

Vzrástol aj export do takzvaných tretích krajín

Dosiahol 59,7 miliardy eur, čo v porovnaní s októbrom predstavuje zvýšenie o 1,8 %. Vysoký rast zaznamenal vývoz do Británie, o viac než 15 %. Podobne o viac než desatinu (12,8 %) vzrástol medzimesačne export do Ruska, kam Nemecko vyviezlo tovar zhruba za 700 miliónov eur. Vzrástol aj vývoz do Číny, a to o 3,1 %.

K rastu sa vrátil i dovoz. V novembri sa medzimesačne zvýšil o 1,9 %, zatiaľ čo v októbri klesol o 1,1 %. Aj v tomto prípade výsledky prekonali očakávania, keďže analytici počítali s návratom k rastu iba na úrovni 0,2 %. Výsledkom vývoja exportu a importu je rast obchodného prebytku v novembri na 20,4 miliardy eur. V októbri dosiahol prebytok zahraničného obchodu 17,7 miliardy eur. Analytici pritom očakávali, že prebytok dosiahne 17,9 miliardy eur.