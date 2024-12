Export Južnej Kórey rástol v novembri najslabším tempom za viac než rok

Foto: unsplash.com/Lauren Seo

Export Južnej Kórey, štvrtej najväčšej ázijskej ekonomiky, pokračoval minulý mesiac v spomaľovaní rastu, pričom tempo rastu dosiahlo najnižšiu úroveň za viac než rok. Dôvodom je najmä slabší vývoz do Číny a USA, ktoré sú pre Soul kľúčovými trhmi. Informovala o tom agentúra Reuters.

Vývoz Južnej Kórey vzrástol v novembri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 1,4 % na 56,35 miliardy USD, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci rast dosiahol 4,6 %. Tempo rastu bolo najslabšie od septembra minulého roka a príjmy z vývozu najnižšie od apríla tohto roka. Vývoj exportu zaostal aj za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s jeho rastom o 2,8 %.

Pre vývoj juhokórejského exportu sú rozhodujúce trhy Číny a Spojených štátov. V prípade USA však v novembri export klesol medziročne o 5,1 %, čo znamená prvý pokles vývozu na americký trh od júla 2023. Klesol aj vývoz do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Južnej Kórey. Pokles v tomto prípade dosiahol 0,6 %, pričom to bol prvý pokles po ôsmich mesiacoch rastu po sebe. Čo sa týka Európskej únie, export Južnej Kórey vzrástol, konkrétne o 0,9 %.

V posledných týždňoch sa zvýšila neistota juhokórejských exportných firiem, a to potom, ako Donald Trump zvíťazil v amerických prezidentských voľbách. Trump prisľúbil uvalenie plošného cla na dovoz produktov zo zahraničia na úrovni minimálne 10 %, navyše, v prípade Kanady a Mexika chce zaviesť 25-percentné clo. To sa dotkne aj juhokórejských firiem.

Vyššie clá by boli veľkým problémom

Juhokórejské ministerstvo obchodu už krátko po zverejnení výsledkov prezidentských volieb začiatkom novembra uviedlo, že v prípade nových ciel očakáva zvýšenie investícií juhokórejských podnikov priamo na americkom trhu. „Ak USA clá zvýšia, prvou alternatívou pre firmy bude zvýšenie investícií v USA a produkcia priamo na americkom trhu,“ povedal vtedy v rozhovore pre agentúru Reuters juhokórejský minister obchodu Čeong In-kjo.

Vyššie clá by boli veľkým problémom najmä pre juhokórejské automobilky. Tie totiž veľký objem áut určených pre USA vyrábajú na domácom trhu. Na druhej strane, v posledných rokoch spoločnosti z Južnej Kórey v USA vo veľkom investovali, práve do výroby áut. Dovoz do Južnej Kórey v novembri klesol o 2,4 % na 50,74 miliardy USD. V októbri zaznamenal rast o 1,7 %. Výsledkom je novembrový obchodný prebytok na úrovni 5,61 miliardy USD. V porovnaní s októbrom sa tak zvýšil o takmer 2,5 miliardy USD.