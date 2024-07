Exekúcie vedia poriadne znepríjemniť život: Kedy je možné siahnuť na dôchodok? (poradňa)

PORADŇA Foto: freepik.com/gpointstudio

Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia jednou z najzraniteľnejších skupín občanov. Ak im exekútor z dôchodku zoberie čo i len časť peňazí, často musia žiť z nízkej sumy, ktorá je len životným minimom. Aj keď sa životné minimum každoročne upravuje, v prípade exekúcií je to len malá náplasť na stratu príjmu pre seniora. V ďalšej časti našej poradne sa pozrieme na to, aké pravidlá sú stanovené pre exekučné zrážky z dôchodku.

Nielen dôchodcovia, ale aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takej nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude znížený starobný dôchodok. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa, ktorá zároveň dodáva, že ona o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku.

Ak sa už dôchodca dostane do problémov a exekúcii sa nevie vyhnúť, o všetky svoje peniaze nepríde. Podľa zákona mu musí po vykonaní exekučných zrážok zostať aspoň životné minimum. To sa pravidelne k začiatku júla upravuje. Inak tomu nebolo ani tento rok. „O týchto zmenách bude Sociálna poisťovňa aj tento rok informovať každého dotknutého poberateľa dôchodku písomnou informáciou. Poberatelia dôchodkov ju dostanú v priebehu augusta 2024 a okrem iného bude obsahovať aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok z dôchodku,“ informovala nedávno Sociálna poisťovňa.

Dôležitá informácia:

Dôchodok je príjem, ktorý nahrádza odmenu za prácu a v prípade exekúcie sa z neho vykonávajú zrážky.

V súvislosti so zvýšením sumy životného minima sa od 1. júla zvýšilo minimum, ktoré musí poberateľovi dôchodku po vykonaní exekučných zrážok zostať. Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému (teda poberateľovi dôchodku), je 140 percent sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t. j. 383,58 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 percent z tejto sumy, čiže 191,79 eura mesačne.

Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 273,99 eura mesačne, čo je 100 percent sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 percent z tejto sumy, čiže 136,99 eura mesačne.

Na všetky otázky týkajúce sa dôchodku vám Sociálna poisťovňa odpovie:

• na bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 123

• prostredníctvom Formulára pre otázky

• pri osobnej návšteve v pobočkách Sociálnej poisťovne

• v Informačno-poradenskom centre v ústredí Sociálnej poisťovne v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že je povinná začať vykonávať zrážky z dôchodku po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. Poisťovňa pritom o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku. „Sumy zrazené z dôchodku musí poukázať oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi. Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky nielen do výšky pohľadávky, ale aj do výšky jej príslušenstva a náhrady trov exekučného konania,“ dodáva poisťovňa.

Ako predísť exekúcii?

Pred vydaním uznesenia o nariadení zrážok z dôchodku, prípadne pred začatím exekučného konania, môže dlžník predísť problémom spojeným s exekúciou. „Ak chce uhrádzať podlžnosti, avšak jeho finančná situácia mu to celkom nedovoľuje, mal by sa čo najskôr skontaktovať s veriteľom a požiadať ho napríklad o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy,“ radí poisťovňa.

