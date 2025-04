Eurozóna aj celá EÚ vykázali za február obchodný prebytok

Foto: unsplash.com/Mika Baumeister

Eurozóna aj celá Európska únia (EÚ) vykázali za február 2025 prebytok zahraničnoobchodnej bilancie. A väčší ako pred rokom, keďže hodnota exportu vzrástla viac ako hodnota importu.

Podľa prvého odhadu Eurostatu zaznamenala eurozóna vo februári 2025 prebytok v obchode s tovarom vo výške 24 miliárd eur. To bolo viac ako 21,7 miliardy eur vo februári 2024. Aj v medzimesačnom porovnaní bol vo februári 2025 prebytok eurozóny vyšší ako v januári, a to o 800 miliónov eur.Vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta sa vo februári 2025 zvýšil o 6,2 % na 248,7 miliardy eur a dovoz vzrástol o 5,7 % na 224,7 miliardy eur.Za prvé dva mesiace roka 2025 vykázala eurozóna prebytok 24,8 miliardy eur, čo je pokles v porovnaní s 32,3 miliardy eur v januári až februári 2024.

Vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v období január – február vzrástol o 4,5 % na 480,9 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 6,6 % na 456,1 miliardy eur.Vnútorný obchod v rámci eurozóny vzrástol v januári až februári 2025 o 0,2 % na 429,1 miliardy eur.Eurostat ďalej uviedol, že aj obchodný prebytok EÚ sa vo februári 2025 zvýšil, a to až o 21,8 % na 23 miliárd eur. V januári 2025 pritom EÚ vykázala deficit 5,6 miliardy eur.

Vývoz tovaru mimo EÚ vo februári 2025 stúpol o 7 % na 225,4 miliardy eur a dovoz o 7,2 % na 202,4 miliardy eur.Za prvé dva mesiace 2025 vzrástol vývoz z EÚ o 5,8 % na 434,3 miliardy eur. Dovoz stúpol o 9,1 % na 416,9 miliardy eur. Výsledkom bol obchodný prebytok 17,4 miliardy eur, ktorý však bol nižší než 28,5 miliardy eur v januári až februári 2024.Obchod v rámci EÚ zostal počas januára až februára 2025 stabilný na úrovni 671,8 miliardy eur.