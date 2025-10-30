Eurostat: Ekonomika eurozóny a EÚ v 3. štvrťroku 2025 mierne zrýchlila rast HDP

Tempo rastu ekonomiky eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) sa v 3. štvrťroku 2025 mierne zrýchlilo. Hrubý domáci produkt (HDP) po úprave o sezónne vplyvy sa v období júl – september 2025 zvýšil v eurozóne medzikvartálne o 0,2 % po náraste o 0,1 % v 2. štvrťroku a v celej Únii o 0,3 % (0,2 % v 2. kvartáli). TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
V medziročnom porovnaní sa sezónne upravený HDP v 3. štvrťroku 2025 zvýšil v eurozóne o 1,3 % a v EÚ o 1,5 %. To bolo pre zmenu pomalšie tempo ako jeho nárast o 1,5 % v eurozóne a o 1,6 % v EÚ v predchádzajúcom štvrťroku.
Spomedzi členských štátov EÚ, ktorých údaje za 3. štvrťrok mal Eurostat k dispozícii, najväčší medzikvartálny rast HDP zaznamenalo Švédsko (1,1 %), nasledované Portugalskom (0,8 %) a Českom (0,7 %). Pokles ekonomiky oznámili Litva (-0,2 %), Írsko a Fínsko (v oboch o -0,1 %).
V medziročnom porovnaní sa výkon ekonomiky zvýšil v 14 krajinách EÚ a klesol v jednej.