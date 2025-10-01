Eurostat: Dôchodcov v EÚ rýchlo pribúda, na jednu pracujúcu osobu pripadá menej seniorov

Miera závislosti starších ľudí, čiže podiel starších osôb (nad 65 rokov) v pomere k populácii v produktívnom veku (20 až 64 rokov), sa za posledných 20 rokov v Európe výrazne zvýšila. Upozornil na to v stredu Eurostat, štatistický úrad Európskej únie (EÚ), informuje spravodajca TASR.
Eurostat túto správu vydal pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí, ktorý sa každoročne oslavuje 1. októbra.
Podľa údajov Eurostatu v roku 2004 bola miera závislosti ľudí v poproduktívnom veku v EÚ na úrovni 26,8 %, čiže na jednu staršiu osobu nad 65 rokov pripadali menej ako štyria dospelí v produktívnom veku. Po 20 rokoch, k 1. januáru 2024, sa však situácia zmenila a táto miera bola 37-percentná, čo naznačuje, že na každú staršiu osobu pripadali menej ako traja dospelí v produktívnom veku.
Správa Eurostatu naznačuje, že percento obyvateľov v produktívnom veku v regiónoch EÚ klesá, zatiaľ čo relatívny počet dôchodcov stúpa.
Najnižšie pomery závislosti starších ľudí na generácii pracujúcich osôb mali francúzske zámorské regióny Mayotte (6,1 %) a Francúzska Guyana (13,8 %) a región dánskeho hlavného mesta Kodaň (17,8 %). Na druhej strane, podľa nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), najvyššiu závislosť ľudí v poproduktívnom veku začiatkom vlaňajška vykazoval belgický územný celok Veurne (72,8 %), potom región Alto Tamega e Barroso v severnom Portugalsku (71,4 %) a región Evrytania v strednom Grécku (71,1 %). Išlo o jediné regióny v EÚ, kde tento pomer prekročil 70 %.
Podľa interaktívnej mapky na stránke Eurostatu Slovensko (a jeho územné celky) patrí v EÚ k tým s najnižšou mierou závislosti starších ľudí na osobách v produktívnom veku. K 1. januáru 2024 najnižšiu mieru mal Prešovský kraj (26,9 %), Košický kraj (28,5 %) a Žilinský kraj (28,7 %). Nad 30-percentnú hranicu sa dostali Bratislavský kraj (30,6 %), Trnavský kraj (30,7 %), Banskobystrický kraj (31,9 %), Nitriansky kraj (32,6 %) a Trenčiansky kraj (33,6 %).
V januári 2024 existovalo 139 regiónov od 150.000 do 800.000 obyvateľov (NUTS 3), kde bol pomer závislosti starších ľudí aspoň 50-percentný. Išlo o najmä regióny vo východnom Nemecku a vo Francúzsku a niekoľko regiónov s touto mierou závislosti malo aj Taliansko, Fínsko, Portugalsko, Bulharsko, Grécko a Španielsko.