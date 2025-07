Európu môžu čakať vysoké clá z USA: Fiala varuje, že dohoda stále nie je istá

Prezident Donald Trump vo štvrtok 13. februára 2025 vo Washingtone ukazuje podpísaný výkonný príkaz v Oválnej pracovni Bieleho domu. Foto: SITA/AP

Praha 14. júla (TASR) – Európa sa podľa českého premiéra Petra Fialu musí v súvislosti s rokovaniami o amerických clách na tovar z EÚ pripraviť aj na zlý výsledok. Dúfa však, že sa strany nakoniec dohodnú na nízkych clách, ktoré nebudú poškodzovať európske záujmy. Povedal to v pondelok pred odletom na návštevu Veľkej Británie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Americký prezident Donald Trump v sobotu (12. 7.) oznámil, že uvalí na tovar z EÚ clo vo výške 30 %, pričom opatrenie by malo platiť od 1. augusta. Únia zatiaľ recipročné opatrenia odložila s tým, že chce do augusta dosiahnuť dohodu. „Priestor na rokovanie ešte nepochybne je. Skôr by som to oznámenie prezidenta Trumpa videl ako súčasť nejakej vyjednávacej taktiky,“ myslí si Fiala. Avizované americké clá by podľa neho neboli dobré nielen pre Európu, ale v konečnom dôsledku ani pre Spojené štáty.

„Myslím si, že v Európe je celkom jednoznačná zhoda na tom, že síce musíme byť pripravení na ten zlý výsledok, ale že sa máme v každom prípade snažiť o to, aby sme dosiahli dobrú dohodu a tá šanca tu stále je. Keď hovorím, že máme byť pripravení na zlý výsledok, znamená to, že máme mať pripravený súbor opatrení, ktoré by sme urobili na ochranu našich záujmov. Ale ja stále vidím a preferujem ten variant, že sa dohodneme a že dosiahneme nízke clá, ktoré nebudú poškodzovať európske záujmy,“ povedal predseda českej vlády s tým, že do augusta je ešte dosť času.