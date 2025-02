Európu čakajú kľúčové voľby: Ktorá strana má podľa investorov najväčšiu šancu zastaviť hospodársky prepad?

Predvolebné plagáty vo Frankfurte v Nemecku koncom januára 2025. Foto: SITA/AP

Viac ako tretina nemeckých investorov sa domnieva, že strana CDU/CSU má spomedzi všetkých strán v Nemecku najväčší potenciál ukončiť nemecký hospodársky prepad. To je jeden zo záverov reprezentatívneho prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť XTB spolu s inštitútom pre výskum verejnej mienky Civey medzi približne 2 000 akciovými investormi.

Prieskum medzi investormi bol realizovaný v období od 10. do 26. decembra 2024. V tejto súvislosti sa respondentov pýtali aj na ich ďalšie volebné zámery v nadchádzajúcich voľbách, ktoré sú v Nemecku plánované na 23. februára 2025.

V otázke, ktorá strana má najväčšiu šancu posilniť ekonomiku, vedie CDU s podielom 36,8 percenta. „Toto číslo nie je veľmi prekvapujúce, pretože je veľmi blízke aktuálnym výsledkom CDU/CSU v predvolebných prieskumoch – a ekonomika je rozhodujúcim faktorom motivácie voličov, keďže je jednou z najpálčivejších súčasných tém v Nemecku,“ vysvetľuje Tomáš Vranka, analytik finančných trhov XTB.

Podľa analytika je pomerne prekvapujúce, že napriek historicky zlým výsledkom v posledných volebných prieskumoch je FDP v prieskume XTB na druhom mieste s podielom 19,4 percenta. Za ňou nasledujú Zelení s 13,9 percenta a AfD s 12,2 percenta, po ktorých nasleduje SPD so 7,8 percenta. „Nízke čísla SPD možno vysvetliť tým, že ako vedúcej strane súčasnej vládnej koalície je jej dávaná zodpovednosť za stav hospodárstva,“ pokračuje Tomáš Vranka.

Ekonomická kompetencia je pre investorov mimoriadne dôležitým kritériom pri ich rozhodovaní. Svedčí o tom aj skutočnosť, že väčšina voličov vyjadruje najväčšiu dôveru strane, ktorú majú v úmysle voliť vo februári, práve v oblasti ekonomickej kompetencie.

Podarí sa Nemecku po voľbách naštartovať hospodársky rast? Áno Nie Odoslať odpoveď

Najväčšiu podporu od vlastných voličov získava CDU/CSU s 86,1 percenta. Avšak aj tí, ktorí nemajú v úmysle voliť CDU/CSU, majú v tomto ohľade dôveru v túto stranu: s výnimkou voličov strany Ľavica (Die Linke) desať až 20 percent voličov každej inej strany dlhodobo verí, že CDU/CSU môže posilniť nemecké hospodárstvo – žiadna iná strana nemá v tejto otázke takú stabilnú podporu naprieč politickým spektrom.

Za CDU/CSU sa v tomto hodnotení umiestnili FDP a AfD: v posilnenie nemeckej ekonomiky verí najviac ich vlastných voličov, a to 77,9 percenta, resp. 76,3 percenta. Dôvera voličov iných strán v tejto otázke je však u oboch strán výrazne nižšia.

SPD v tejto téme tiež výrazne zaostáva. Z jej vlastných voličov jej v ekonomike verí 58,3 percenta. Medzi voličmi všetkých ostatných strán však zostávajú pod piatimi percentami.

Čierno-žltá je podľa Nemcov najlepšia koalícia pre akciový trh

Respondenti prieskumu XTB okrem hodnotenia ekonomických kompetencií strán odpovedali aj na otázku, ktorá vládna koalícia má podľa nich najväčší potenciál byť dobrá pre nemecký akciový trh. Z opýtaných sa 45,4 percenta domnieva, že CDU a FDP majú zo všetkých mysliteľných koalícií ďaleko najväčšiu šancu zlepšiť ho.

„Vzhľadom na zameranie CDU a najmä FDP na finančné otázky, ako sú akciové dôchodky a akumulácia majetku, nie je tento výsledok prekvapujúci,“ hovorí Tomáš Vranka. Na druhom mieste sa s podielom 16,7 percenta umiestnila koalícia CDU a AfD. Len 7,9 percenta respondentov si myslí, že veľká koalícia SPD a CDU by posilnila akciový trh.



Volebné plagáty pred nadchádzajúcimi voľbami do nemeckého spolkového snemu Bundestag v nemeckom Bonne 12. januára 2025. Foto: SITA/AP

Na konci tabuľky v tejto otázke je rozvedená „semaforová koalícia“ (SPD, FDP a Zelení) s iba 0,6 percenta. „Aj z toho vyplýva, že okrem čierno-žltej majú všetky konštelácie, v ktorých figurujú bývalé semaforové strany, ťažkosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa hospodárstva a financií,” vysvetľuje burzový expert Tomáš Vranka.

Podľa jeho slov je pritom zarážajúce, že nielen voliči CDU/CSU a FDP (70,7 %, resp. 80,9 %) sú presvedčení, že „čierno-žltá“ koalícia je dobrá pre burzu. Je o tom presvedčených aj pomerne veľa voličov AfD (20,1 %), BSW (20 %), Zelených (17,3 %) a Ľavice (14,9 %), ako aj tých, ktorí nevolia žiadnu zo známych strán (17,2 %).

Koalícia CDU a AfD je druhou najpravdepodobnejšou, ktorá by posilnila nemecký akciový trh, vyplýva z prieskumu. Obzvlášť obľúbená je u voličov AfD a voličov ostatných strán. Napríklad 74,4 % voličov AfD si myslí, že táto koalícia je pre akciový trh dobrá. Medzi voličmi CDU je to však len 8,9 percenta. „Skepsa voličov CDU pravdepodobne súvisí aj s tým, že CDU/CSU vždy odmietala spoluprácu s AfD,” hovorí Tomáš Vranka.

Akciový trh má malý vplyv na stranícke voľby

Celkovo viac ako polovica (60,2 %) respondentov uviedla, že stav akciového trhu by mal na ich konečné rozhodnutie voliť len malý vplyv. S tým kontrastuje len 23,9 % všetkých voličov, ktorí tejto otázke pripisujú pri svojom rozhodovaní veľký význam. V prípade FDP je to 38 % voličov.

Celkovo 52,1 % nemeckých investorov opýtaných v prieskume XTB zastáva názor, že štát by mal deťom do 17 rokov darovať nemecké ETF. Ide o kótovaný indexový fond – ETF je skratka pre Exchange Traded Fund –, ktorý by investoval napríklad do nemeckého referenčného indexu DAX. Avšak 36,3 % respondentov odmieta koncept takýchto nemeckých ETF pre deti, zatiaľ čo 11,6 % respondentov je nerozhodnutých.

„Skutočnosť, že väčšina nemeckých investorov celkovo podporuje štátne investície do ETF pre deti, je veľmi pozitívna. Koniec koncov, takéto investovanie môže významne prispieť k udržateľnému akumulovaniu majetku, najmä z dlhodobého hľadiska. Vďaka dlhému časovému rozpätiu od detstva po odchod do dôchodku sa dajú ľahko absorbovať prechodné výkyvy na akciovom trhu,“ vysvetľuje Tomáš Vranka.

Ak sa respondenti roztriedia podľa straníckych preferencií, možno rozpoznať určité rozdiely. Návrh na vytvorenie nemeckého ETF pre deti je mimoriadne populárny medzi tými, ktorí plánujú v nových voľbách voliť Zelených: viac ako polovica (65,4 %) je za a len 28,2 % proti. Voliči únie (CDU) sú so svojou podporou tesne za nimi, 56,8 % je za (33,6 % proti).

Zďaleka najväčší odmietavý postoj k tejto otázke majú voliči AfD. Podobne ako v prípade BSW, 40,7 % z nich je za nemecké ETF pre deti. Nerozhodnutých je však len 11,1 % z nich, zatiaľ čo takmer polovica (48,9 %) je jednoznačne proti. Podobne vysokú mieru odmietnutia (44,9 percenta) možno nájsť len medzi voličmi iných strán.

Nemeckí investori v prospech časového testu

XTB sa investorov pýtala aj na opätovné zavedenie tzv. špekulatívneho obdobia pre zisky z akcií, ktoré existovalo už pred zavedením paušálnej zrážkovej dane v roku 2009. Vtedy boli napríklad zisky z predaja akcií po uplynutí ročného obdobia oslobodené od dane. Celkovo 59,4 % respondentov aktuálneho prieskumu XTB podporuje opätovné zavedenie tejto praxe. Len 26,2 % je proti a 14,4 % nie je rozhodnutých.

[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]