Európsky dôchodok nemá nahrádzať zamestnávateľské penzijné systémy

Foto: unsplash.com/Alexas_Fotos

Európsky dôchodok (PEPP) je produktom osobným a nemá nahrádzať zamestnávateľské penzijné systémy, ale má byť ich doplnkom. Systém doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) na Slovensku je fungujúci a vyplatil seniorom za dané obdobie na dôchodkoch vyše jednej miliardy eur. Uviedla to hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová.

Podľa spoločnosti Finax, ktorá je jediným poskytovateľom tohto typu dôchodku naprieč krajinami Európskej únie (EÚ), majú o európsky dôchodok ľudia záujem. „Prispievajúcich zamestnávateľov môžeme zaradiť do oboch kategórií, zahraničných aj domácich. Nájdeme medzi nimi aj známe nadnárodné mená. Príspevky zamestnancom však zasielajú aj rýdzo slovenské firmy bez zahraničnej účasti,“ povedal Radoslav Kasík z Finaxu.

Filová uviedla, že pokiaľ ide o PEPP a tretí pilier, vníma pridanú hodnotu, ktorú dostávajú slovenskí zamestnanci v podobe servisu na pobočkách v každom väčšom meste. Pre dôchodkové sporenie s ohľadom na jeho komplexnosť a nízku finančnú gramotnosť na Slovensku je to podľa Filovej nevyhnutnosť, ktorú online produkt neponúka. Generálny riaditeľ Partners Investments upozornil na to, že každý sporiaci produkt, ktorý motivuje ľudí na to, aby si šetrili na dôchodok, je krokom vpred. PEPP však podľa neho ponúka málo benefitov na to, aby bol konkurencieschopnejší oproti iným produktom, ktoré už dnes na trhu sú.

Tretí pilier je podľa neho z pohľadu daňových výhod zaujímavejší produkt ako PEPP nielen pre zamestnanca, ale aj pre zamestnávateľa. „Tretí pilier je dobrá myšlienka. Žiaľ, jeho nastavenie nebolo nijako skvelé a väčšina sporiteľov v ňom stratila 18 rokov dôchodkového sporenia. Chýbajúca vôľa a odbornosť politikov spôsobili chýbajúce prispôsobenie sa meniacej dobe, modernizáciu a zefektívnenie,“ dodal Kasík s tým, že priemerné zhodnotenie úspor v ňom počas tohto obdobia neprekonalo ani infláciu.