Európski audítori: Rozpočtová flexibilita EÚ je zložitá, chýbajú jasné pravidlá pre krízy

Rámec, ktorý umožňuje Európskej únii (EÚ) mobilizovať finančné prostriedky na nepredvídané okolnosti a núdzové situácie, je príliš zložitý a tvorí ho viacero nástrojov, ktoré sa niekedy prekrývajú a ktorým chýbajú jasne stanovené priority. Audítori odporúčajú zjednodušiť rámec rozpočtovej flexibility a zabezpečiť, aby jeho prvky boli riadne odôvodnené a zároveň zlepšiť spôsob, akým sa bude uvažovať o iných možnostiach financovania. Vyplýva to zo správy Európskeho dvora audítorov (EDA).
„Videli sme, že EÚ dokázala reagovať na viaceré výzvy pomocou nástrojov flexibility, ktoré má k dispozícii. Zistili sme však, že tieto nástroje sa niekedy prekrývajú a postupnosť ich využívania nie je vždy jasná,“ uviedol člen EDA zodpovedný za audit Jorg Kristijan Petrovič. „Súbor nástrojov finančnej flexibility by mal byť čo najjednoduchší a najúčinnejší, aby bola EÚ pripravená čeliť krízam,“ dodal.
Európska komisia navrhla väčšiu rozpočtovú flexibilitu pre rozpočet na roky 2021-2027 na základe jej intenzívneho využívania v minulom období na riešenie bezprecedentných výziev, napríklad v reakcii na nestabilnú situáciu v susedstve EÚ a masové migračné pohyby. Podľa audítorov návrh Komisie nebol založený na dostatočnej identifikácii a analýze potrieb a rizík pre rozpočet EÚ.
Mohli sa podľa nich napríklad použiť prognózy alebo analýzy trendov, najmä v súvislosti s prírodnými katastrofami. Audítori odporúčajú, aby sa koncepcia nástrojov flexibility pre budúci viacročný finančný rámec (VFR) zakladala na informáciách o pravdepodobnosti a potenciálnom vplyve udalostí, ktoré sa majú riešiť, ako aj na dôkladnom posúdení existujúceho rámca flexibility.
Audítori upozornili, že chýbajú osobitné mechanizmy na spustenie krízového rozpočtovania alebo na zmiernenie neočakávane vysokých úrokových nákladov a na zmiernenie vplyvu inflácie na plánované náklady. Hoci v pravidlách nie sú nevyhnutne špecifikované udalosti a kritériá na využívanie flexibility, financovanie širokej škály potrieb môže znížiť sumy, ktoré sú k dispozícii na núdzové a krízové situácie, keď vzniknú, dodali audítori.