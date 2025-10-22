Európska únia zrýchli opatrenia na ekonomickú bezpečnosť: Von der Leyenová varuje pred rizikami dovozu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave pred Európskym parlamentom v stredu uviedla, že je pripravená podniknúť ďalšie kroky na zlepšenie ekonomickej bezpečnosti Európy. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
„Kríza v dodávkach kritických surovín už nie je vzdialeným rizikom, je na dosah ruky,“ povedala von der Leyenová na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu. „Budem pripravená navrhnúť ďalšie opatrenia na zaistenie ekonomickej bezpečnosti Európy,“ sľúbila a dodala, že „žiadna krajina by nemala mať možnosť podkopať našu ekonomickú bezpečnosť“.
Napriek predchádzajúcemu úsiliu o zníženie závislosti sa Európska únia (EÚ) naďalej vo veľkej miere spolieha na dovoz kritických surovín a kľúčových technológií. Patria tam napríklad materiály na výrobu mikročipov, veterných turbín a batérií, pričom Čína je ich hlavným dodávateľom.
„Už sme podnikli dôležité kroky, ale teraz ich musíme rozhodne a naliehavo zrýchliť. Potrebujeme rýchlejšie a spoľahlivejšie dodávky kritických surovín,“ povedala von der Leyenová. „Európa musí mať pod kontrolou strategické čisté technológie a výrobu,“ vyhlásila. „Čisté technológie nie sú len nástrojom na znižovanie emisií. Sú kľúčom k našej konkurencieschopnosti a kľúčom k nezávislosti Európskej únie a musíme za ne naozaj bojovať,“ dodala.