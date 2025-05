Európska únia zintenzívňuje rokovania s USA: Vyhne sa Brusel vysokým clám od júla?

Foto: unsplash.com/Luke Michael

Európska únia robí maximum na dosiahnutie dohody so Spojenými štátmi s cieľom vyhnúť sa vysokým dovozným clám. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na komisára Európskej únie pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča.

„Hlavnou prioritou Európskej únie je aj naďalej dosiahnutie riešenia do budúcnosti. Do toho investujeme všetok čas a úsilie,“ uviedol Šefčovič v príspevku na sociálnej sieti X po štvrtkovom (29. 5.) rozhovore s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom s tým, že obidve strany zostávajú naďalej v kontakte. K najnovším udalostiam v USA v súvislosti s platnosťou dovozných ciel sa však nevyjadril.

V stredu (28. 5.) americký Súd pre medzinárodný obchod zablokoval platnosť rozsiahlych ciel, ktoré americký prezident Donald Trump oznámil začiatkom apríla. Hneď na druhý deň ich však odvolací súd obnovil.

V minulých dňoch Šefčovič uviedol, že aj v piatok, sobotu a pondelok diskutoval so zástupcami USA. Európska únia zintenzívnila diskusie po tom, ako sa minulý týždeň zvýšilo napätie medzi Washingtonom a Bruselom. V závere minulého týždňa Donald Trump pohrozil, že Spojené štáty uvalia na EÚ od 1. júna 50-percentné clá, pretože podľa neho rokovania s Bruselom nikam nevedú. Po následnom telefonáte so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou však súhlasil s odkladom ciel do 9. júla.