Európska únia sa nechce vzdať obchodných vzťahov s USA, ale rokovať o clách, povedal Dombrovskis

Foto: unsplash.com/Luke Michael

Európska únia sa nechce vzdať obchodných vzťahov so Spojenými štátmi, hoci sa kvôli colnej vojne rozpútanej americkým prezidentom Donaldom Trumpom sústredí na posilňovanie obchodu s inými krajinami. Vyhlásil to dnes podpredseda Európskej komisie pre ekonomiku Valdis Dombrovskis, ktorého v USA čakajú rozhovory s americkými činiteľmi. EÚ dáva prednosť rokovaniam, ak však zlyhajú, má po ruke protiopatrenia, dodal Dombrovskis.

Trump na krajiny európskej dvadsaťsedmičky rovnako ako na rad ďalších štátov uvalil takzvané recipročné clá vo výške desiatich percent. Ich plánované navýšenie však po tlaku trhov, ekonómov i politikov pozastavil a chce vyjednávať o dohodách, ktoré by USA presvedčili na obmedzenie či zrušenie ciel.„Európska únia sa nevzdá svojho najbližšieho, najhlbšieho a najdôležitejšieho partnerstva, toho so Spojenými štátmi,“ povedal dnes Dombrovskis na konferencii organizovanej Medzinárodným menovým fondom a Svetovou bankou. Pripomenul, že únia už USA ponúkla, že bude v súlade s Trumpovým želaním nakupovať viac skvapalneného zemného plynu (LNG) alebo zruší clá na dovoz priemyselných výrobkov, ak to urobí aj Washington.

Európsky blok by však privítal jasnejšie informácie zo strany USA, dodal Dombrovskis. Otázky ciel a obchodu už s americkými činiteľmi v USA trikrát riešil eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, nikdy sa však nevrátil s konkrétnymi prísľubmi či požiadavkami americkej strany.Dombrovskis by podľa vyjadrenia svojho kabinetu mal v piatok rokovať s americkým ministrom financií Scottom Bessentom.