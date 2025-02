Európska únia sa musí snažiť odvrátiť colnú vojnu s USA, hovorí Habeck

Foto: unsplash.com/François Genon

Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck vyzval Európsku komisiu (EK), aby úzko spolupracovala s Berlínom a ostatnými členskými štátmi Európskej únie (EÚ) s cieľom odvrátiť hrozbu amerických ciel. Je potrebné zabrániť vzniku colnej vojny, ak však nebude možné clá odvrátiť prostredníctvom rokovaní, „potom je EÚ pripravená a budeme reagovať“, zdôraznil Habeck.

Americký prezident Donald Trump hrozí výrazným zdražením dovozu automobilov do USA. To by mohlo tvrdo zasiahnuť nemecký automobilový priemysel, ktorý má už aj tak vážne problémy. Clá na dovoz automobilov do USA by boli v rozsahu 25 %, povedal Trump v utorok (18. 2.) na tlačovej konferencii. Konkrétnejšie sa plánuje vyjadriť 2. apríla. Clá by sa podľa neho neuplatňovali, ak by zahraničné spoločnosti vyrábali v USA.