Európska únia predstavila víziu pre poľnohospodárstvo: Menej regulácií, viac podpory pre farmárov

Ilustračné foto: unsplash.com/Dietmar Reichle

Európska únia má v pláne obmedziť dovoz poľnohospodárskych produktov, ktoré nespĺňajú rovnaké ekologické normy ako tie, ktoré pochádzajú z EÚ. Vyplýva to z plánu, ktorý dnes predstavila Európska komisia. Unijná exekutíva zverejnila svoj materiál nazvaný Vízia pre poľnohospodárstvo a potraviny, ktorý je odpoveďou na protesty poľnohospodárov z minulého roka. Základom má byť menej byrokracie, menej regulácií, zjednodušenie a na druhej strane podpora inovácií a digitalizácie.

„Pre poľnohospodárov chceme navrhovať cielené riešenia na mieru, ktorá zvýši konkurencieschopnosť a udržateľnosť,“ uviedol na tlačovej konferencii v Bruseli podpredseda EK Rafaelle Fitto. Farmári sú podľa neho „súčasťou riešenia, nie problémom“ a poľnohospodársky sektor by mal zostať konkurencieschopný pre budúce generácie.

„Vízia si uvedomuje, že poľnohospodárstvo je v Európe rozmanité a rozmanité sú aj výzvy. Preto musíme prejsť na riešenia, ktoré sú prispôsobené na mieru, aby sme čelili výzvam, ktoré sa vyskytujú v rôznych častiach nášho kontinentu, „vyhlásil eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen. „Poľnohospodári vyžadujú férovú hospodársku súťaž, musíme vytvoriť férové podmienky,“ dodal a spomenul najmä dovozy. „Nie je prijateľné pre poľnohospodárov aj pre občanov, aby sme zakazovali používanie určitých látok v EÚ, ale aby sa napriek tomu tie isté výrobky dovážali,“ doplnil.

Spoločná poľnohospodárska politika

Do budúcnosti by mala byť spoločná poľnohospodárska politika ako súčasť nadchádzajúceho návrhu viacročného finančného rámca jednoduchšia a viac zacielená, s podporou viac zameranou na poľnohospodárov, ktorí sa aktívne zapájajú do výroby potravín, s osobitným zameraním na mladých poľnohospodárov a tých, ktorí hospodária v oblastiach s prírodnými obmedzeniami, uviedla vo svojom vyhlásení Európska komisia. Skôr ako trestať poľnohospodárov za to, čo robia, by potom mal fungovať princíp najrôznejších stimulov a finančných odmien, vyhlásila už skôr šéfka EK Ursula von der Leyenová. O budúcoročnom sedemročnom rozpočte únie, takzvanom viacročnom finančnom rámci na roky 2028 až 2034, by sa v Bruseli malo začať rokovať v najbližších mesiacoch.Víziu pre poľnohospodárstvo a potraviny sľúbila nová komisia zverejniť počas prvých 100 dní vo funkcii. Pracovali na nej podpredseda Európskej komisie Fitto a eurokomisár pre poľnohospodárstvo Hansen pod vedením predsedníčky únijnej exekutívy. Vízia nadväzuje na strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva v EÚ, ktorý prebiehal v minulom roku.