Európska únia odsúhlasila rozsiahly projekt spoločného európskeho záujmu v oblasti jadra

Foto: pixabay.com/dimitrisvetsikas1969

Európska komisia (EK) v stredu odsúhlasila nový rozsiahly projekt priemyselnej politiky v oblasti jadrových technológií.

Najmenej štyri členské krajiny EÚ budú môcť navrhnúť a viesť projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) z oblasti jadrovej energie. O projekte rozhodli viaceré členské krajiny Európskej únie (EÚ) a Európska komisia na fóre na vysokej úrovni v Bruseli.Spolu 12 členských krajín vyjadrilo podporu jadrovému projektu, ktorý teraz vstupuje do „fázy návrhu“, čo je druhá z niekoľkých fáz. V praxi to znamená, že vlády krajín EÚ prijmú a zadefinujú rozsah a ciele projektu. Po dokončení tejto fázy môžu krajiny zapojené do projektu ponúkať návrhy na jeho financovanie a získať súhlas Európskej komisie na použitie verejných zdrojov na jeho realizáciu.

Komisia pripomenula, že IPCEI patria medzi kľúčové nástroje priemyselnej politiky EÚ, ktoré umožňujú vládam investovať miliardy eur do cezhraničných, špičkových priemyselných alebo infraštruktúrnych projektov. Predchádzajúce schválené projekty boli zamerané na vodíkovú technológiu, mikročipy či lieky.Kabinet podpredsedu EK zodpovedného za priemyselnú politiku Stéphana Séjourného v správe pre médiá uviedol, že uvedený projekt je ďalším potvrdením „zmeny paradigmy v Európe v otázke jadra“. Týždenník Politico pripomenul, že francúzsky eurokomisár od nástupu do funkcie v exekutíve EÚ robí z jadrovej energie ústrednú tému svojej politiky.Podľa týždenníka nový jadrový projekt vedie francúzska delegácia a má podporu Talianska a Rumunska. Projekt bude zahŕňať malé modulárne reaktory (SMR) a pokročilé modulárne reaktory, ako aj spracovanie uránu, budovanie dodávateľského reťazca, výskum a vývoj technológií jadrovej fúzie a diverzifikáciu jadrovej výroby na medicínske účely.