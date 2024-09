Európska únia nerozhodla o spustení mechanizmu zablokovania eurofondov pre Slovensko

Foto: gettyimages.com/eyegelb

Európska komisia (EK) analyzuje nedávnu reformu Trestného zákona na Slovensku a tento proces zatiaľ nie je ukončený. Najvyšší výkonný orgán Únie nateraz neprijal žiadne rozhodnutie o aktivácii mechanizmu podmienenosti vyplácania eurofondov pre Slovensko a žiadne takéto rozhodnutie ani nečaká na politické schválenie, uviedla v pondelok Európska komisia. TASR požiadala exekutívu EÚ o vyjadrenie v súvislosti s najnovšou správou agentúry Bloomberg, podľa ktorej Európska únia pracuje na návrhu, ktorého výsledkom by mohlo byť zastavenie vyplácania eurofondov pre Slovensko. Ako dôvod uviedol Bloomberg zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Odvolal sa pri tom na nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou. Eurokomisia v reakcii zdôraznila, že situáciu ohľadne podmienenosti čerpania eurofondov posudzuje osobitne v jednotlivých členských štátoch. „Aktuálne podmienky nariadenia momentálne spĺňa jeden prípad, konkrétne Maďarsko. V súčasnosti nemáme žiadne ďalšie prípady, ktoré by sme mali oznámiť,“ uviedla Komisia. Dodala pritom, že nebude váhať prijať ďalšie opatrenia podľa nariadenia o zablokovaní eurofondov, ak na to budú splnené podmienky. „Čo sa týka Plánu obnovy a odolnosti, míľnik 15.5 sa týka ‚Balíka zákonov na boj proti korupcii a na posilnenie integrity a nezávislosti súdnictva‘.

Tento míľnik bol v čase predbežného hodnotenia prvej žiadosti Slovenska o platbu vyhodnotený ako uspokojivo splnený,“ povedala pre TASR hovorkyňa EK Veronica Favalliová. V súvislosti s prebiehajúcim vyhodnocovaním možných vplyvov novely Trestného zákona dodala, že EK ho „dokončí včas“. Podľa nedeľňajšieho článku agentúry Bloomberg je proces zablokovania eurofondov pre SR v počiatočnej fáze a jeho pokračovanie si vyžaduje schválenie predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou. Jedným z údajných návrhov voči Slovensku je podľa zdrojov Bloombergu použitie mechanizmu podmienenosti vyplácania eurofondov, ktorý umožňuje Únii zastaviť platby, ak hrozí ich zneužitie.

V tom prípade by EÚ zastavila Slovensku istú čiastku z kohéznych fondov, ktoré v rozpočte eurobloku predstavujú pre Slovensko 12,8 miliardy eur. Ďalším návrhom je zablokovanie financovania z Plánu obnovy, v rámci ktorého má Slovensko dostať 2,7 miliardy eur, tvrdí zdroj Bloombergu s tým, že fungovanie ÚŠP bolo jednou z podmienok čerpania týchto peňazí. Nariadenie o podmienenosti čerpania eurofondov vstúpilo do platnosti v roku 2021 s cieľom zabrániť zneužívaniu rozpočtu EÚ. Únia môže krajinám zmraziť finančné prostriedky, ak porušovanie zásad právneho štátu ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť finančné záujmy EÚ.