Európska komisia schválila prevzatie Just Eat Takeaway firmou Naspers: Zásadné podmienky majú chrániť konkurenciu

Európska komisia (EK) v pondelok potvrdila, že v súlade s nariadením EÚ o fúziách schválila navrhovanú akvizíciu spoločnosti Just Eat Takeaway.com (JET) spoločnosťou Naspers prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti Prosus. Schválenie zo strany EK je podmienené úplným splnením záväzkov, ktoré ponúkla spoločnosť Naspers, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že spoločnosť JET prevádzkuje online platformy na donášku jedla vo viacerých členských štátoch EÚ. Prosus je investičná spoločnosť koncernu Naspers, ktorá vlastní podiely vo viacerých portfóliových spoločnostiach. Prosus vlastní menšinový podiel 27,4 % vo firme konkurujúcej JET, v spoločnosti Delivery Hero. Spoločnosti JET aj Delivery Hero ponúkajú online služby donášky jedla v Rakúsku, Bulharsku, Taliansku, Poľsku a Španielsku.
Exekutíva EÚ mala obavy, že prepojenie medzi JET a Delivery Hero, ako bolo pôvodne oznámené, mohlo znížiť motiváciu spoločnosti JET konkurovať spoločnosti Delivery Hero v piatich členských štátoch, kde obe spoločnosti pôsobia (spolu by boli najväčšími hráčmi), a v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP). Obavy sa týkali aj možnej tichej dohody medzi JET a Delivery Hero, čo mohlo viesť k vyšším cenám, odchodu z trhu alebo k zabráneniu vstupu týchto spoločností na nové trhy v EHP.
Komisia dospela k záveru, že uvedená akvizícia vyvolá vážne pochybnosti o jej zlučiteľnosti s pravidlami vnútorného trhu EÚ. S cieľom riešiť tieto obavy spoločnosť Naspers EK ponúkla, že do 12 mesiacov výrazne zníži svoj podiel v spoločnosti Delivery Hero pod stanovené „veľmi nízke percento“ a že splní súbor dodatočných záväzkov.
Hoci EK nemôže toto percento zverejniť, odpredaj investícií a dodatočné záväzky zabezpečujú, že spoločnosť Naspers nebude mať žiadny vplyv ani podstatný záujem na obchodných rozhodnutiach alebo stratégii spoločnosti Delivery Hero.
Okrem toho spoločnosť Naspers, podľa záväzkov počas stanoveného obdobia, nebude vykonávať hlasovacie práva spojené so svojím zostávajúcim obmedzeným podielom v spoločnosti Delivery Hero, nebude navrhovať žiadne osoby z ktorejkoľvek zo spoločností, v ktorých má majetkový podiel, na vymenovanie do predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti Delivery Hero a nezvýši svoj majetkový podiel v spoločnosti Delivery Hero nad stanovenú maximálnu úroveň.
Komisia dospela k záveru, že transakcia, upravená uvedenými záväzkami, už nevyvolá obavy týkajúce sa porušenia hospodárskej súťaže. Rozhodnutie o schválení je však podmienené úplným dodržiavaním týchto záväzkov. Nezávislý správca bude pod dohľadom EK monitorovať ich plnenie.