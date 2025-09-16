Európska komisia schválila nemecký rozpočet: Nový dlh pôjde na obranu aj infraštruktúru

Európska komisia (EK) v utorok dala zelenú návrhu dlhodobého rozpočtu Nemecka na roky 2025 – 2031 napriek plánom na nový dlh na financovanie masívnych investícií do obrany, infraštruktúry a ochrany klímy. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
To zmierni obavy, že snaha Berlína investovať 500 miliárd eur v nasledujúcich rokoch by mohla mať právne dôsledky, pretože krajiny Európskej únie (EÚ) musia dodržiavať prísne limity pre rozpočtový deficit a dlh.
Komisia dospela k záveru, že Nemecko pravdepodobne spočiatku poruší limit pre deficit vo výške 3 % hrubého domáceho produktu (HDP), ale očakáva, že sa do roku 2028 vráti na správnu cestu. Aj dlhové zaťaženie Nemecka sa má v druhej polovici sedemročného obdobia opäť zmierniť. Dočasné porušenia pravidiel EÚ tak nepovedie ku konaniu proti nadmernému deficitu, uviedla Komisia.
Komisia okrem toho umožnila Berlínu využiť špeciálne pravidlo, ktoré oslobodzuje niektoré výdavky na obranu od požiadaviek na deficit, aby sa rýchlo zlepšili obranné schopnosti Európy. Podľa tohto pravidla môžu členské štáty vynaložiť dodatočných 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu počas štyroch rokov bez rizika konania o deficite. Spolu s Nemeckom už 15 ďalších krajín Únie oznámilo svoj zámer využiť toto pravidlo na nákup nového obranného vybavenia.
Nemecké ministerstvo financií predložilo Bruselu svoj sedemročný plán fiškálnej politiky v júli po tom, ako sa v máji ujala úradu nová nemecká vláda.