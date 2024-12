Európska centrálna banka môže dlhšie čakať s ďalším znížením úrokových sadzieb, tvrdí Holzmann

Sídlo ECB v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

Na ďalšie zníženie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB) si po nedávnom zrýchlení inflácie zrejme počkáme o niečo dlhšie, uviedol v sobotu člen Rady guvernérov ECB Robert Holzmann. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.

„V súčasnosti nepočítam so žiadnym zvýšením úrokových sadzieb. Mohlo by sa však stať, že do ďalšieho zníženia úrokových sadzieb uplynie viac času,“ povedal Holzmann pre rakúsky denník Kurier.

Medziročná inflácia v eurozóne sa v novembri zrýchlila na 2,2 % z októbrových 2 % a opäť sa nachádza nad dvojpercentným cieľom ECB.

„Áno, vidíme signály rastového trendu v niektorých cenách energií. Existujú však aj iné scenáre návratu inflácie, napríklad prostredníctvom výraznejšej devalvácie eura,“ uviedol Holzmann, ktorý je guvernérom rakúskej centrálnej banky.

Holzmanna, ktorý je všeobecne považovaný za tzv. jastraba v otázke inflácie, sa pýtali aj na prípadné zavedenie ciel, ktoré sľubuje nastupujúci americký prezident Donald Trump, a na to, aký vplyv by to mohlo mať na rast ekonomiky, cenové tlaky a menovú politiku. „Pravdepodobným scenárom je, že Trumpove clá spôsobia celkové spomalenie rastu, ale vytvoria aj inflačné tlaky. A to viac v USA ako u nás,“ uviedol Holzmann. „To, aký silný budú mať vplyv, bude závisieť predovšetkým od toho, či a ako veľmi sa posilní dolár a znehodnotí euro.“