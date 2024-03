Európska centrálna banka by mohla v júni znížiť sadzby, naznačila Lagardová: Analytici to vidia takto

Prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová. Foto: SITA/AP

Napriek rýchlejšiemu poklesu inflácie Európska centrálna banka (ECB) zatiaľ odkladá zníženie svojich úrokových sadzieb, ku ktorému by pristúpila po prvýkrát od leta 2022. K zmene kurzu by mohlo dôjsť na zasadnutí 6. júna, naznačila vo štvrtok šéfka ECB Christine Lagardová. Informuje o tom správa z agentúry DPA.

„Robíme dobrý pokrok smerom k nášmu inflačnému cieľu, ale nie sme si dostatočne istí,“ povedala Lagardová na tlačovej konferencii po štvrtkovom zasadnutí Rady guvernérov ECB. „Jednoznačne potrebujeme viac dôkazov a viac údajov, v apríli budeme vedieť o niečo viac, v júni budeme vedieť oveľa viac,“ dodala. ECB podľa nej začala diskutovať o stiahnutí svojho reštriktívneho postoja, o samotnom znížení sadzieb sa však na najnovšom zasadnutí nehovorilo.

ECB v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Úrokové sadzby v eurozóne tak ponechala na viacročných maximách už štvrté zasadnutie po sebe. Rada guvernérov ponechala kľúčovú sadzbu na 22-ročnom maxime 4,5 %. Sadzba pre jednodňové refinančné operácie zostala na úrovni 4,75 % a pre jednodňové sterilizačné operácie na úrovni 4 %.

Rada guvernérov uviedla, že od jej predchádzajúceho zasadnutia v januári inflácia ďalej klesá. Domáce inflačné tlaky zostávajú stále vysoké, čiastočne v dôsledku výrazného rastu miezd, upozornila ECB. Rada guvernérov zopakovala, že je pripravená upraviť všetky svoje nástroje v medziach svojho mandátu, aby v strednodobom horizonte zabezpečila návrat inflácie na cieľové 2 %.

ECB ponechá svoje sadzby na terajšej úrovni minimálne do začiatku leta, tvrdí analytik Marián Kočiš

Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) by mali zostať nezmenené ešte minimálne tri mesiace, to znamená do začiatku leta. Prvé zníženie o štvrť percenta by mohlo byť oznámené najskôr na júnovom zasadnutí, očakáva analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Tento rok by podľa neho mohla základná úroková sadzba ECB klesnúť zo súčasných 4,5 % o 0,75 až jeden percentuálny bod.

„Z nášho pohľadu bude v roku 2024 ECB voliť opatrnejší postup a od polovice roka uvidíme tri až štyri zníženia,“ uviedol Kočiš. Hlavným cieľom ECB je boj s infláciou a jej skorý návrat na cieľové úrovne. Kľúčovým ukazovateľom pre rozhodnutia ECB je odhad priemernej inflácie (HICP) v celej eurozóne o štyri až šesť kvartálov. „Nová ekonomická projekcia ukazuje, že ECB v porovnaní s decembrovou prognózou počíta už s dynamickejším spomaľovaním inflácie v tomto roku,“ upozornil analytik.

ECB už ráta s tým, že cieľovú priemernú úroveň inflácie dosiahne už v budúcom roku. V decembri pritom uvažovala s jej dosiahnutím až na prelome rokov 2025/2026 alebo v roku 2026. Odhad reálneho rastu ekonomiky eurozóny sa znížil v roku 2024 na úroveň 0,6 %. Podľa analytika to znamená, že aj ECB ráta vo svojich prognózach s utlenou ekonomickou aktivitou v prvej polovici roka, čo naznačujú aj predstihového ukazovatele. Následne by malo prísť razantnejšie oživenie ekonomiky, ktoré už bude podporené voľnejšími podmienkami v rámci monetárnej politiky, čo sa postupne prenesie aj do lacnejších úverov.