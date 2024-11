Európska centrálna banka bude pokračovať v redukcii sadzieb: Tempo a rozsah sú však neisté

Sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

Európska centrálna banka (ECB) bude pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb a depozitná sadzba by mohla takzvanú neutrálnu úroveň dosiahnuť v 1. polroku budúceho roka. Rozsah a tempo redukcie však zatiaľ nie je isté. Povedal to v utorok guvernér fínskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Olli Rehn. Informuje o tom agentúra Reuters.

ECB znížila úrokové sadzby tento rok už trikrát, keď reagovala na postupné zmierňovanie inflácie v menovom bloku. Očakáva sa, že v tomto trende bude pokračovať, a to na každom zasadnutí minimálne až do apríla.

„Čo sa týka úpravy úrokových sadzieb, smerovanie je jasné,“ povedal Rehn na konferencii v Londýne. „Avšak tempo a rozsah redukcie bude závisieť od toho, ako na každom jednom zasadnutí posúdime tri faktory: inflačné vyhliadky, dynamiku jadrovej inflácie a silu transmisie menovej politiky,“ dodal Rehn.

Redukcia depozitnej sadzby

Zároveň povedal, že redukcia depozitnej sadzby, ktorá v súčasnosti dosahuje 3,25 %, by ju mohla dostať na neutrálnu úroveň ku koncu zimy, prípadne začiatkom jari. Za neutrálnu sadzbu sa považuje taká, ktorá ekonomiku ešte nepodporuje, na druhej strane ju však už ani nebrzdí.

„Súčasné dáta na trhu a jednoduchá matematika naznačujú, že by sme reštriktívne teritórium mohli opustiť niekedy v období zima/jar budúceho roka,“ povedal Rehn. Zároveň však upozornil, že to takto vidí on a nie je to záväzok ECB.

Problémom v súvislosti s neutrálnou sadzbou je, že je to iba odhad a nie konkrétna úroveň. To zhoršuje stanovenie cieľa, najmä preto, že bankári sa zatiaľ nezhodli na tom, kde by táto úroveň mala byť. Rehn dodal, že napríklad fínska centrálna banka odhaduje neutrálnu depozitnú sadzbu pri inflácii na úrovni 2 % medzi 2,2 % a 2,8 %.