Europarlament schválil reformu súdržnosti: Viac peňazí na obranu, energetiku aj bývanie v EÚ

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu definitívne schválili zmeny v oblasti financovania politiky súdržnosti a sociálnych vecí v EÚ. Navrhnuté zmeny boli reakciou na nové výzvy a priority EÚ, informuje spravodajca TASR.
Navrhnutá reforma ponúka členským štátom a regiónom možnosť nasmerovať finančné prostriedky do nových cieľov a na riešenie nových výziev uprostred geopolitickej nestability. Ide napríklad o obranné priemyselné kapacity a vojenskú mobilitu, odolnosť voči vode a prístup k vode, dostupné a udržateľné bývanie, dekarbonizáciu, energetickú infraštruktúru (prenosové a skladovacie kapacity) a civilnú pripravenosť.
V oblasti financovania obranného priemyslu a vojenskej mobility sa uprednostní infraštruktúra s dvojakým využitím, vhodná na civilné aj vojenské účely. Sociálne fondy sa môžu použiť na podporu zručností súvisiacich s civilnou pripravenosťou, obranou, kybernetickou bezpečnosťou a dekarbonizáciou.
Výdavky a investície do strategických technológií v rámci platformy STEP sa zvýšia o dodatočných 20 % v podobe jednorazového predfinancovania pre sumy prerozdelené v roku 2026 a o miery spolufinancovania o 10 percentuálnych bodov vyššie ako predtým.
Keď riadiace orgány prerozdelia aspoň 10 % zdrojov programu na nové priority, môžu využiť dodatočné predfinancovanie vo výške 1,5 % z celkovej podpory z Kohézneho fondu. Táto dodatočná podpora sa zvyšuje na 9,5 % pre regióny EÚ hraničiace s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou.
V snahe zabezpečiť, že politika súdržnosti si zachová zameranie na malé a stredné podniky a znevýhodnené regióny, investície veľkých spoločností do technológií, obrany a dekarbonizácie možno podporovať iba v oblastiach EÚ s nižším ako priemerným HDP na obyvateľa a investície sa budú naďalej zameriavať na malé a stredné podniky. No dôležité projekty spoločného európskeho záujmu môžu získať financovanie bez obmedzení regionálnych príjmov.
Nariadenie jasne uvádza, že financie zmrazené v rámci nariadenia o podmienenosti rešpektovania zásad právneho štátu nemožno prerozdeliť na nové priority.
Po prijatí Radou EÚ (členské štáty) budú nariadenia financovania politiky súdržnosti a sociálnych vecí zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnú účinnosť dňom po ich zverejnení.