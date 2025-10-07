Európa zaostáva za USA: Prečo EÚ potrebuje ročne investovať o 800 miliárd eur viac?

EÚ potrebuje investovať ročne o 750 až 800 miliárd eur viac, aby dobehla USA a podporila inovácie, zelenú a digitálnu transformáciu, ako aj obranu. Jedným z dôvodov je aj úroveň finančnej gramotnosti, ktorá je výzvou pre obyvateľov a má dosah na vývoj silnej a konkurencieschopnej ekonomiky. Uviedol to v analýze Patrik Kindl, ekonóm spoločnosti Finax.
„Podľa dát Monitoru finančnej gramotnosti, ktorý pripravila Komisia za rok 2023, má vysokú úroveň finančnej gramotnosti iba 18 % obyvateľov. Nedostatočné vedomosti pritom bránia spotrebiteľom správne sa rozhodovať v oblastiach sporenia, investovania a zabezpečenia sa na dôchodok,“ priblížil.
Aktuálne väčšina úspor Európanov podľa Kindla leží na bežných a sporiacich účtoch, ktoré nemajú žiadny alebo len veľmi nízky výnos. „Z dát Eurostatu za rok 2023 vyplýva, že až v 11 krajinách tvoria vklady a hotovosť najväčšiu časť majetku obyvateľov a predstavujú dominantnú formu finančného majetku. Európania v tejto kategórii držia až 31,01 % ich celkového majetku oproti USA, kde je to len 12,1 %,“ spresnil.
Doplnil, že Európania investujú ročne približne 300 miliárd eur mimo EÚ, primárne do Spojených štátov. Cieľom však je, aby zostalo viac peňazí v európskej ekonomike a neodchádzalo do USA. Táto skutočnosť je zapríčinená aj tým, že 70 % európskych firiem volí ako spôsob financovania úvery od bánk, zatiaľ čo v USA hľadá financovanie až 77 % firiem na kapitálových trhoch.
Kindl dodal, že Európsky parlament prijal uznesenie o investíciách, konkurencieschopnosti a o vytvorení Únie kapitálových trhov, ktoré vychádza z Draghiho správy. Európa musí v zmysle neho mobilizovať úspory domácností, ktoré ležia na bežných účtoch, smerom k podpore investovania. Práve nízka finančná gramotnosť zohráva pre európsku ekonomiku významnú úlohu, čo zdôrazňuje aj združenie obchodných a priemyselných komôr Eurochamber.