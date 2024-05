Eurokomisia vyplatí Slovensku štvrtú tranžu z plánu obnovy

Boris Susko a Peter Kmec Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Slovensku nič nestojí v ceste, aby sa dostalo k 923 miliónom eur prostredníctvom štvrtej žiadosti národného plánu obnovy a odolnosti. V piatok popoludní to po rokovaniach v sídle Európskej komisie (EK) uviedli vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec spolu s ministrom spravodlivosti SR Borisom Suskom.

Kmec spresnil, že cieľom spoločnej návštevy s ministrom Suskom bolo vyhodnotiť stav implementácie národného plánu obnovy, najmä s dôrazom na štvrtú platbu. „Môžem skonštatovať, že Slovensko splnilo všetkých 15 míľnikov zo štvrtej žiadosti o platbu, a tým pádom pri hodnotení nič nestojí v ceste, aby sa dostalo k 923 miliónom eur z tejto štvrtej žiadosti,“ opísal situáciu vicepremiér.

Kmec upozornil, že popri úspešnom napĺňaní míľnikov a cieľov plánu obnovy prebieha naďalej komunikácia s exekutívou EÚ v oblasti právneho štátu a aj o niektorých otázkach súvisiacich s novelizáciou Trestného zákona. „Platí však, že spolu s eurokomisiou sme skonštatovali, že štvrtá žiadosť o platbu bola úspešne splnená a Slovensko sa môže tešiť na 923 miliónov (eur),“ odkázal.

Susko ocenil doterajší prístup Európskej komisie

Podľa jeho slov mala slovenská delegácia v sídle EK „konštruktívnu debatu“ s generálnymi riaditeľkami sekcie plánu obnovy a Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť. Následne sa Kmec aj Susko stretli aj s výkonným podpredsedom EK Marošom Šefčovičom.

Susko ocenil doterajší prístup Európskej komisie, či už na politickej úrovni pri rokovaniach s eurokomisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom a podpredsedníčkou EK pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou, ale aj na odbornej úrovni s vedúcou Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, s ktorou jeho rezort úzko komunikuje.

„Veľa vecí sa nám v priebehu týchto konzultácií podarilo vysvetliť, vyriešiť a ukončiť tie rokovania. Niektoré otázky sú v niektorých detailoch ešte otvorené, takže čakáme na spresnenia, o ktorých budeme ďalej komunikovať,“ vysvetlil Susko. Vyjadril nádej, že sa obom stranám podarí doriešiť aj zostávajúce detaily, aby sa podarilo uzavrieť aj otázky súvisiace s právnym štátom.

„Záujem Európskej komisie, aj ten náš, je taký istý. Aby sa ochránili finančné záujmy EÚ a aj naše domáce záujmy v oblasti justície,“ dodal minister. Upozornil, že eurokomisia citlivo vníma všetky zmeny, ktoré slovenská vláda urobila, pričom za kľúčové považuje najmä ochranu finančných záujmov EÚ a boj proti korupcii. V rámci týchto základných téz prebieha obojstranná komunikácia.

Susko spresnil, že komunikácia s eurokomisiou bude pokračovať ďalej aj po eurovoľbách a zmene súčasnej exekutívy EÚ a tiež v nasledujúcich rokoch. Predpokladá, že do jesene by sa konzultácie v oblasti právneho štátu mohli ukončiť, ešte predtým eurokomisia vydá svoju každoročnú správu o stave právneho štátu v členských krajinách, a to môže byť ďalšia téma pre rokovania medzi Bruselom a Bratislavou.