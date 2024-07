Euro v reakcii na výsledky prvého kola volieb vo Francúzsku mierne posilňuje

Foto: unsplash.com/Ibrahim Boran

Euro v pondelok mierne posilňuje, podľa analytikov v reakcii na výsledok prvého kola predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku. V tom síce zvíťazilo krajne pravicové Národné združenie (RN), jeho víťazstvo ale bolo menej výrazné, než naznačovali niektoré predvolebné prieskumy. Okolo 17:30 hod. SELČ si jednotná európska mena pripisovala zhruba desatinu percenta a pohybovala sa mierne nad 1,0720 USD. Predtým sa vyšplhala až na 1,0776 USD, maximum za dva týždne.

Investorov v poslednom čase znepokojujú plány RN na zvyšovanie verejných výdavkov. „Darilo sa im (vo voľbách) trochu horšie, než sa očakávalo,“ uviedla v pondelok podľa agentúry Reuters analytička Carol Kongová zo spoločnosti Commonwealth Bank of Australia. „Mohlo by to znamenať menej obáv z expanzie a neudržateľnejšej rozpočtovej politiky,“ dodala.

Druhé kolo parlamentných volieb sa bude vo Francúzsku konať v nedeľu. „Výsledky prvého kola neprinášajú veľkú istotu ohľadom zloženia parlamentu,“ upozornil analytik Francesco Pesole z ING. Dodal, že druhé kolo tak bude pre investorov udalosťou spojenou s veľkými rizikami.

Japonský jen zostúpil na 38-ročné minimum voči doláru. K jeho oslabeniu prispela spresnená správa o vývoji hrubého domáceho produktu (HDP) Japonska za prvý štvrťrok, podľa ktorej ekonomika v ročnom prepočte klesla o 2,9 percenta namiesto predtým predpokladaného poklesu o 1,8 percenta. Okolo 17:30 hod. SELČ si dolár voči jenu pripisoval zhruba pol percenta a nachádzal sa blízko 161,60 USD.